Top Spin Messina spettacolare, è in finale di Coppa Italia

I peloritani travolgono in semifinale in rimonta la Bagnolese, nel primo pomeriggio la finale contro Sassari

ANCONA – La Top Spin Messina WatchesTogether vola in finale di Coppa Italia. Al Palascherma di Ancona fantastica prestazione della squadra del presidente Giorgio Quartuccio che in semifinale batte 3-1 l’Alfa Food Bagnolese, capolista al termine del girone d’andata, staccando il pass per l’atto conclusivo del torneo. Dopo la sconfitta nel doppio, i ragazzi guidati in panchina da Marco Faso hanno centrato la qualificazione grazie alla doppietta dell’incontenibile Vladislav Ursu e al sigillo di un formidabile Danilo Faso.

Oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 13, sono in programma le sfide per il 3°/4° posto e per il 1°/2° posto. Nel match che metterà in palio l’ambito trofeo la Top Spin Messina WatchesTogether sarà opposta al Tennistavolo Sassari, che ha piegato 3-1 il Muravera Tennistavolo Sardegna Prodotti Tipici nell’altra semifinale. Con i sardi sarà la riedizione della scorsa finale scudetto. Tutte le gare di Coppa Italia ad Ancona, teatro anche della Final Four femminile, in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.

Bagnolese – Top Spin Messina 1-3

Sfida con la direzione arbitrale affidata a Carlo Bronzi e Alberto Sabbatini, sulla base della formula “Olimpica”. Il doppio d’apertura è stato conquistato dalla coppia formata dagli ex Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti, con Niagol Stoyanov e Danilo Faso costretti a cedere in tre set. Dopo un avvio (6-1) tutto di marca Bagnolese, Stoyanov e Faso si sono rifatti sotto, accorciando il gap da 9-4 a 9-8, ma, chiamato il time-out, al ritorno in campo, Piccolin e Giovannetti hanno siglato l’11-8. A dir poco rocambolesco il secondo parziale. Agguantata la parità con una spettacolare rimonta da 3-8 a 9-9, il duo della Top Spin ha sventato il set-point degli avversari e anche i successivi due ai vantaggi, prima di collezionarne ben sette in proprio favore, senza però sfruttarli. Sul 21-20 per Stoyanov e Faso, time-out chiesto dalla Bagnolese e quindi i tre punti consecutivi dei mantovani che hanno tagliato il traguardo alla sesta opportunità complessiva, perfezionando successivamente l’opera nella terza frazione (11-5).

Strepitosa la rimonta realizzata da Vladislav Ursu nel primo singolare. Il moldavo, che era risalito da 5-7 a 9-7, è stato superato nel set inaugurale da Hampus Soderlund, autore di quattro punti di fila. Dopo lo scatto (5-1) dello svedese nel secondo parziale, Ursu è rimasto a contatto fino al 9-8, con Soderlund vittorioso per 11-8. Strada decisamente in salita per il giocatore di punta della Top Spin, il quale da lì in avanti ha cambiato marcia mostrando un’invidiabile forza mentale e col 6-0 di partenza nel terzo set ha messo subito una seria ipoteca, chiudendo senza ostacoli per 11-2. Ursu, sempre più travolgente, ha lasciato soltanto le briciole al rivale anche al quarto, ottenuto in modo altrettanto netto per 11-3. Al mini-quinto set, con l’inerzia ormai tutta dalla sua, Ursu si è portato sul 5-1, archiviando il discorso alla terza chance utile (6-3) e consentendo così alla Top Spin di pareggiare i conti.

Nello scontro generazionale, capolavoro assoluto di Danilo Faso, capace di stendere Mihai Bobocica per 3-2. Il quindicenne palermitano si è staccato da 4-4 a 6-4 nel primo set, allungando fino al 9-6. Dopo i due punti di Bobocica, puntuale l’accelerazione di Faso che ha prevalso 11-8. La risposta dell’azzurro in forza alla Bagnolese è arrivata nel secondo parziale, terminato 11-6. Faso, in grande spolvero, ha ripreso a macinare nel terzo, in cui si è involato sul 7-3 e, una volta raggiunto il 10-6, ha esultato alla terza occasione utile: 11-8. Bobocica è riuscito a rimettere la situazione in equilibrio, passando 11-3 nel quarto. Verdetto rinviato alla “bella” e, nel momento chiave, lo scatenato Faso ha gioito per 6-2, rimontando dallo 0-2 iniziale con una serie magistrale di colpi. Braccia al cielo a coronamento di un’impresa memorabile.

Vladislav Ursu ha firmato il successo decisivo, rifilando un secco 3-0 a Jordy Piccolin. Il primo set si è rivelato il più combattuto, con l’altalena da 4-2 per Piccolin a 8-6 per Ursu, poi l’ulteriore capovolgimento che ha spinto il bolzanino sul 10-9. Neutralizzato il set-point, il moldavo si è imposto per 12-10, assumendo le redini del match. Cominciato forte (5-2) il secondo, Ursu ha allungato (8-3) ancora, incamerando il parziale per 11-6. Equilibrio iniziale (5-5) nel terzo, poi il moldavo è andato avanti e Piccolin ha provato a resistere (8-7), ma Ursu ha messo la ciliegina sulla torta piazzando gli ultimi tre punti e facendo calare il sipario sulla contesa. È 3-1 e la formazione del presidente Giorgio Quartuccio approda in finale tra gli applausi.

Tabellino

Niagol Stoyanov/Danilo Faso-Jordy Piccolin/Tommaso Giovannetti 0-3 (8-11, 21-23, 5-11)

Vladislav Ursu-Hampus Soderlund 3-2 (9-11, 8-11, 11-2, 11-3, 6-3)

Danilo Faso-Mihai Bobocica 3-2 (11-8, 6-11, 11-8, 3-11, 6-2)

Vladislav Ursu-Jordy Piccolin 3-0 (12-10, 11-6, 11-7)