Cibo e territorio, Eventivamente e Comune di Giardini Naxos presentano "Street food fest" - Tempostretto

GIARDINI NAXOS – Lavori in corso sul lungomare di Giardini Naxos che, dal 10 al 12 novembre, ospiterà la prima edizione del ‘Naxos Street Food Fest’, il format ideato da ‘Eventivamente’ di Alberto Palella, in partnership con il Comune di Giardini Naxos. Tutte le novità del village (in piazza San Pancrazio); news sugli operatori presenti; i dettagli dell’evento e il cartellone degli appuntamenti musicali saranno illustrati in conferenza stampa venerdì 3 novembre, alle ore 10, nella biblioteca del Comune di Giardini Naxos. All’incontro con i media parteciperà l’amministratore di ‘Eventivamente’ e presidente di Confesercenti Messina, Alberto Palella; il sindaco di Giardini, Giorgio Stracuzzi; l’assessore al Turismo e Spettacoli; Fulvia Toscano; l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Ferdinando Croce; l’assessore allo Sviluppo rurale Agricoltura e Pesca, Ivano Cantello. La manifestazione è patrocinata da Arpa Sicilia, con la partecipazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Caminiti – Trimarchi’ (Santa Teresa di Riva); dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Salvatore Pugliatti’ (Taormina); di ‘Ciak Scuola Film Fest’ e Consulta Giovanile di Giardini Naxos. Gli orari di apertura del village gastronomico: venerdì 10 novembre dalle ore 18 alle 00, sabato 11 dalle ore 11:30 alle 15 e dalle 18 all’1, domenica 12 dalle 11:30 alle 00. ‘Naxos Street Food Fest’ è in arrivo #UnMareDiGusto! Le pagine Social per seguire ‘Naxos Street Food Fest’ Fb: messinastreetfoodfest; Ig: messinastreetfoodfest. Info anche sulla pagina Facebook del Comune: https://www.facebook.com/PalazzodeiNaxioti. Lo spot del ‘Giardini Naxos Street Food Fest’ a questo link:

