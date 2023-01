Cibo sintetico, il Comune di Savoca aderisce alla campagna della Coldiretti - Tempostretto

Approvata all’unanimità dal Consiglio la proposta dell’assessore all’agricoltura e all’ambiente Sergio Trimarchi

SAVOCA – Il Consiglio comunale di Savoca ha approvato all’unanimità la proposta di adesione e di sostegno alle iniziative assunte in sede nazionale dalla Coldiretti contro il cosiddetto cibo sintetico. “Abbiamo deciso, come amministrazione, di porre al centro dell’attenzione del consiglio comunale – dichiara l’assessore Sergio Trimarchi – tale tema e le iniziative che sono state e saranno assunte dalla Coldiretti contro una nuova “industria del cibo” che è orientata a produrre in laboratori sia la cosiddetta carne sintetica che altri prodotti alimentari. Non siamo contrari a prescindere rispetto alle nuove tecnologie e tecniche di produzione, tuttavia, ad oggi non sono noti gli effetti di tali prodotti nel medio-lungo periodo sulla salute dell’uomo ma si è già certi che il metodo impiegato nulla ha a che vedere con uno sviluppo sostenibile né con la valorizzazione delle caratteristiche agroalimentari del nostro territorio”.

Stracuzzi: “Noi sensibili al tema della sostenibilità”

“Con il voto unanime del Consiglio Comunale – dichiara il sindaco Massimo Stracuzzi – il Comune di Savoca si dimostra ancora una volta sensibile sui temi della sostenibilità e della sicurezza agroalimentare. Noi crediamo che sia di fondamentale importanza tutela l’economia reale e le produzioni tipiche che sono intrinsecamente sostenibili e votate alla valorizzazione del territorio”.

La campagna nazionale promossa da Coldiretti sta sensibilizzando l’opinione pubblica rispetto ad un tema che sicuramente nel corso dei prossimi anni sarà assai discusso, come quello degli Ogm. Infatti, l’approvazione della FDA alla commercializzazione per il consumo umano di un prodotto a base di cosiddetta carne sintetica ha messo in allarme le associazioni di categoria nonché i consumatori in merito ad una prossima approvazione da parte delle autorità europee in materia. Il Comune di Savoca, uno dei borghi più dell’Italia, è stato il primo in Sicilia ad aderire alla campagna nazionale promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition.