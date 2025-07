Ciclo integrato dei rifiuti, Messina riceve una menzione speciale da Conai

Dal Consorzio per gli imballaggi un riconoscimento a Comune e Messina Servizi nel campo delle Città metropolitane

MESSINA – Il Comune di Messina ha ricevuto da Conai (Consorzio nazionale d’imballaggi) la menzione speciale “Città metropolitane pioniere del Centro-Sud Italia” insieme alla sua società Messina Servizi Bene Comune. Il tutto nel campo del ciclo integrato dei rifiuti, . Il premio è stato assegnato oggi, durante l’Ecoforum nazionale di Legambiente, tenutosi a Roma.

“Messina dimostra che la sinergia tra istituzioni locali, gestori pubblici e mondo accademico può diventare motore di cambiamento reale”, afferma il vicedirettore Conai Fabio Costarella. “Questo premio al Comune e a Messinaservizi Bene Comune è il riconoscimento di una visione condivisa, capace di generare risultati e aprire la strada ad altri territori del Centro-Sud”. Gli interventi a Messina, parte del Piano Straordinario di Conai dedicato alle Città metropolitane del Centro-Sud, hanno preso forma nel 2024 e hanno portato al 55,40 per cento di raccolta differenziata nel 2023 a più del 58 per cento nel 2024.

“L’obiettivo è superare il 65 per cento di raccolta differenziata entro il primo semestre del 2026”

“Essere riconosciuti come città metropolitana pioniera del Centro-Sud è un risultato che va oltre le percentuali, racconta una trasformazione culturale e amministrativa”, commenta a sua volta il sindaco di Messina Federico Basile. “I 58,57 punti di raccolta differenziata sono il frutto di una città che ha saputo cambiare metodo, che ha creduto nella gestione pubblica e che oggi può misurare l’efficacia delle sue scelte”. Tra le azioni messe in campo, anche una campagna di comunicazione su tutto il territorio comunale per correggere gli errori più comuni nella separazione dei rifiuti, con un focus specifico sugli imballaggi, e un’iniziativa specificamente rivolta all’Università di Messina, con attività dedicate a studenti, docenti e visitatori, in linea con le Linee guida Rus-Conai per le università italiane.

“Questa menzione speciale riconosce una trasformazione strutturale e misurabile: in sei anni, da meno del 10 per cento al 58,57 per cento di raccolta differenziata, grazie a un modello industriale fondato su investimenti, impianti, innovazione digitale e una comunicazione strategica e continua”, aggiunge Mariagrazia Interdonato, presidente Messina Servizi Bene Comune. “Oggi Messina è una delle poche città del Sud con un impianto di selezione pubblico efficiente e un servizio porta a porta stabile. Un risultato di sistema, replicabile, costruito con metodo”.

Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto a maggio 2025: il progetto è già operativo e, entro luglio, prenderanno il via le attività sul campo. L’obiettivo è quello di “superare il 65 per cento di raccolta differenziata entro il primo semestre del 2026”.

Articoli correlati