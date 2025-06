Messina Servizi e i balzi in avanti nella raccolta differenziata

Ieri il convegno di Comieco sui modelli locali e nazionali, da Salerno a Sorrento a Taormina e la città dello Stretto

MESSINA – “Le esperienze di successo nella raccolta differenziata di carta e cartone al sud”. Ieri, nell’aula magna del Rettorato dell’Università degli studi di Messina, si è svolto il workshop Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) dedicato alle esperienze di successo nella raccolta differenziata di carta e cartone al Sud. Un appuntamento che ha visto confrontarsi amministratori locali, tecnici e società di gestione dei rifiuti, con la partecipazione dell’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità Francesco Colianni, in collegamento.

Sottolinea Messina Servizi: “Un dialogo concreto con le città di Messina, Salerno, Sorrento e Taormina su modelli di raccolta che funzionano davvero, anche in contesti urbani e turistici complessi. Messina è stata tra le protagoniste, portando la propria esperienza come caso di successo. La nostra presidente Mariagrazia Interdonato ha raccontato il cambiamento radicale avviato nel 2018, che ha portato la città da appena il 18,09% a uno straordinario 58,57% di raccolta differenziata nel 2024. Un percorso che si riflette anche nei dati relativi a carta e cartone, con risultati in costante crescita anche nel 2025 sia per le utenze domestiche che non domestiche”.

E ancora: “Grazie a Comieco per aver scelto proprio Messina come sede di questo evento così importante. Continuare a essere riconosciuti a livello nazionale come esempio di buona gestione ci riempie di orgoglio, poiché il lavoro quotidiano di tutti noi – amministrazione, Messinaservizi Bene Comune e cittadini – sta lasciando il segno. E questo non può che spingerci ad andare avanti, con ancora più impegno e determinazione”.

“Differenziare meglio” per raggiungere l’obiettivo 65%

Messina Servizi e amministrazione lo hanno sottolineato più volte, con la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato. “I risultati raggiunti finora dimostrano che siamo vicini al traguardo del 65%: per raggiungerlo, dobbiamo agire con precisione sul fronte della qualità, riducendo gli errori di conferimento e aumentando la corretta separazione dei materiali. Lo faremo attraverso un’azione coordinata che coinvolge istituzioni, cittadini e studenti, a partire da campagne di comunicazione mirate e dalla semplificazione delle buone pratiche quotidiane”. Il tutto è stato ribadito con la recente firma del nuovo Protocollo d’intesa dal Comune, da Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi, da Messina Servizi e dall’Università di Messina.

Secondo il Rapporto Rifiuti urbani Ispra 2024, per percentuale di raccolta differenziata nel 2023, Messina è al 7° posto a livello nazionale e al 1° posto nel sud Italia, tra le città con più di 200.000 abitanti, e nel 2024 ha fatto ulteriori passi avanti raggiungendo il 58,57%.

