Cimitero di Castanea, aggiudicati i lavori per l’ampliamento

mercoledì 19 Novembre 2025 - 09:00

Appalto da 2,6 milioni di euro affidato col criterio del minor prezzo

Sarà la Urania Costruzioni s.r.l. di Messina a realizzare i lavori di ampliamento del cimitero di Castanea. Previsti nuovi cellari e un nuovo campo di inumazione.

L’opera ha un valore complessivo a base d’asta di 2 milioni 943mila euro, di cui 2 milioni 834mila soggetti a ribasso e 109mila per costi della sicurezza.

La procedura di affidamento e il ribasso

Il Comune ha proceduto all’affidamento tramite procedura negoziata senza bando, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

La Urania Costruzioni srl ha presentato un ribasso percentuale del 10,59% sull’importo a base d’asta, portando l’importo complessivo di aggiudicazione a 2 milioni 643mila euro oltre iva.

Responsabile unica del progetto (rup) è l’ing. arch. Federica Chines, mentre la responsabilità dell’istruttoria e dell’approvazione finale è del dirigente Antonio Cardia.

