Cineclub dei piccoli. A Palermo, Messina e Barcellona il Festival dedicato all'infanzia - Tempostretto

Dal 20 al 22 ottobre il Cinema Lux di Messina ospiterà una serie di eventi speciali e, nella giornata conclusiva, è in programma la premiazione del cortometraggio vincitore del Festival

Al via la quarta edizione del Cineclub dei piccoli, il festival cinematografico dedicato all’infanzia, che si svolgerà a Palermo, Messina e Barcellona Pozzo di Gotto dal 16 al 22 ottobre.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale siciliana Arknoah in collaborazione con la Ficc – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e con il coinvolgimento degli istituti comprensivi le cui scolaresche saranno investite del ruolo di Giuria. E con Tempostretto media partner.

Le scuole coinvolte quest’anno sono la direzione didattica statale “Aristide Gabelli” di Palermo, l’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola” di Messina e l’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Barcellona Pozzo di Gotto. “Più scuole, più studenti, più film e soprattutto un intero weekend in sala cinematografica – dice Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival -. In questa quarta edizione l’esperienza del Cineclub dei Piccoli abbraccia l’identità del Cinema Lux, fa tesoro del lavoro propedeutico realizzato nei mesi scorsi con le scuole e le comunità del territorio e offre un programma ricchissimo e qualificato per l’intera cittadinanza di Messina. Con lo sguardo rivolto a tutti i bambini del mondo coinvolti in orribili guerre, perché si preservi ovunque la magia e la purezza dell’infanzia”.

Il programma

Nei giorni del Festival sono in programma, nelle tre scuole coinvolte nel progetto, le proiezioni dei cortometraggi in concorso che saranno votati dai ragazzi e lo svolgimento di attività laboratoriali dedicate al cinema.

Il Cinema Lux di Messina (Largo Seggiola 168), da venerdì 20 a domenica 22 ottobre ospiterà una intensa programmazione di eventi speciali e di proiezioni di film per bambini.

Nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre alle 16.30 è in programma l’anteprima di “Yuku e il Fiore dell’Himalaya”.

Alle 18.30 per la sezione Cineclub Live, che prevede uno spettacolo dal vivo ogni giorno, è in programma “Lumìe” di e con Francesco Mirabile, in collaborazione con la Compagnia Carullo – Minasi. La giornata si concluderà con la proiezione in prima visione del film di animazione “Manodopera”.

Il pomeriggio di sabato 21 ottobre si aprirà alle 16 con lo spettacolo testale “Il sarto furbacchione” di A. Anelli con la regia di Michelangelo Maria Zanghì.

Alle 17.30 è in programma la replica di “Yuku e il Fiore dell’Himalaya” e alle 19 il film del 2013 “Il bambino che scoprì il mondo”.

La seconda giornata al Cinema Lux si concluderà con la proiezione, a partire dalle 20.30, di una selezione speciale di corti che fanno parte dell’archivio di Zabut, il Festival internazionale di corti d’animazione.

Domenica 22 ottobre è in programma, dalle ore 19, la premiazione del Concorso dei Cortometraggi, con la visione del corto vincitore della quarta edizione del Cineclub dei piccoli.

La giornata conclusiva del Festival si aprirà alle 16.30 con la proiezione delle pellicole in anteprima “La Chiocciolina e la Balena / Zog E I Medici VolantiW. Alle 18 si svolgerà il laboratorio “Avventure in Cineteca”, a cura della Cineteca dello Stretto e rivolto ai bambini dai 6 anni in su: verranno svelati ai piccoli partecipanti i segreti della pellicola cinematografica attraverso un percorso sensoriale che comprende proiezioni e l’utilizzo di apparecchiature degli anni ’70 e ’80.

Dopo la proclamazione del corto vincitore del Festival, alle 19.30 è in programma la proiezione del film del maestro giapponese Miyazaki, “Si alza il vento” (2010).

Ingresso gratuito per i bambini. Adulti/accompagnatori: 5 euro ingresso singolo. Biglietto giornaliero 10 euro. Abbonamento 3 giorni 20 euro.