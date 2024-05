“Vedere la Musica”. Torna il concorso nazionale di videoclip, aperte le iscrizioni

I musicisti emergenti hanno tempo fino al 27 giugno, i videoclip dei cinque finalisti saranno proiettati nella serata conclusiva dell'Horcynus Festival

MESSINA – Torna, all’interno dell’Horcynus Festival 2024, “Vedere la Musica”, il concorso nazionale di videoclip per musicisti emergenti unico in Sicilia. A indirlo è la Fondazione Horcynus Orca. La scorsa edizione ha visto il gruppo pugliese Yaraka conquistare la vittoria con il videoclip del brano “Chiuviti”. Il “Premio del Pubblico” è andato invece al cantante messinese Novo.

A presiedere la giuria in questa seconda edizione sarà nuovamente Carlo Massarini, giornalista, conduttore ed esperto musicale che, negli anni 80 con Mister Fantasy, ha portato i videoclip sul piccolo schermo ancor prima di MTV. Per la Band o l’Artista vincitore è in palio un premio di 2000 € e l’esibizione dal vivo sul palco dell’Horcynus Festival nella serata del 1 agosto. Anche quest’anno il “Premio del Pubblico” verrà assegnato ad uno dei 5 videoclip finalisti.

“Il videoclip non è solo uno strumento promozionale ma arricchisce e completa il messaggio che gli Artisti intendono veicolare con la propria musica – commenta Giacomo Farina, direttore artistico della sezione “Musica Nomade” dell’Horcynus Festival e tra i componenti della direzione artistica del concorso, aggiungendo poi – è la massima espressione e sintesi del linguaggio audiovisivo alla portata di tutti. L’obiettivo di questo concorso non è premiare la qualità tecnica o il curriculum dei partecipanti ma scoprire gli argomenti della musica contemporanea e il modo in cui questa entra in relazione con le altre espressioni artistiche”.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti gli Artisti e Band residenti in Italia, che potranno presentare un videoclip la cui pubblicazione non sia antecedente al 1° gennaio 2023. La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre la mezzanotte del 27 giugno 2024 all’indirizzo festival@horcynusorca.it, allegando il videoclip (direttamente o tramite programmi di trasferimento file) insieme ad un recapito telefonico e indirizzo mail dei partecipanti. Qui il bando.

Tutti i videoclip pervenuti saranno visionati dalla Direzione Artistica dell’Horcynus Festival, che ne selezionerà un numero massimo di 25 per la partecipazione alla competizione ufficiale. Tra questi, la Giuria selezionerà i 5 finalisti, i cui videoclip saranno proiettati nel corso della serata conclusiva del 1 agosto 2024. Oltre al Presidente Carlo Massarini, la giuria è composta dal regista Cristian Bisceglia, da Carmelo Guglielmino, discografico e fondatore della CDF records e da Maurizio Gugliotta, operations manager di RadioPlayer Italia.

I 5 finalisti verranno annunciati sul sito della Fondazione Horcynus Orca il 20 luglio 2024. La Direzione artistica del concorso include Franco Iannuzzi, direttore artistico dell’Horcynus Festival, Giacomo Farina e Luigi Polimeni, curatori di “Musica Nomade”, la sezione musicale della kermesse.