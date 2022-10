Cinema Lux, è morto l'ingegnere Crisafulli. Il ricordo del Cineforum Don Orione - Tempostretto

Si è spento il comproprietario della sala messinese, figlio di uno dei fondatori

MESSINA – Ha gestito in proprio il cinema Lux per tantissimi anni, ereditando l’impegno del padre che fu tra i fondatori. È morto oggi lunedì 31 ottobre l’ingegnere Rino Crisafulli, comproprietario del Lux, in seguito a una lunga malattia. A ricordarlo è il Cineforum Don Orione, associazione culturale che gestisce adesso la sala messinese: “Sotto la sua guida, il Lux fu ristrutturato e digitalizzato, diventando la prima sala a Messina a essere inserita nel circuito internazionale di Europa Cinemas, un vero e proprio “salotto” per la fruizione dei grandi film d’autore. Il pensiero di tutto il direttivo del Cineforum Don Orione alla moglie e ai familiari, cui ci stringiamo con sincero affetto”.

Il Cineforum Don Orione si prepara a festeggiare nel 2023 i 60 anni di ininterrotta attività di promozione cinematografica e ha appena nominato Ubaldo Vinci presidente onorario. L’attività al Lux è costante con una programmazione di qualità. La riapertura della sala è avvenuta nel 2022.

Articoli correlati