Cinghiali, Consorzio Scarcelli–Saponara chiede sospensione IMU Agricola

Il Consorzio di Irrigazione Acque Torrente Scarcelli – Saponara torna sull’emergenza cinghiali e chiede la sospensione dell’IMU agricola

SAPONARA – Si torna a parlare di cinghiali sul territorio di Saponara e dei danni che, nel corso degli ultimi mesi, sono stati denunciati dal Consorzio di Irrigazione Acque Torrente Scarcelli – Saponara.

Il Consorzio, infatti, aveva richiesto al Dipartimento Regionale dello sviluppo Rurale e Territoriale servizio 13 per il territorio di Messina l’avvio dell’istanza di risarcimento danni per privati e agricoltori per uso proprio. Una richiesta, quella del Consorzio, rigettata poiché secondo l’articolo 7 della legge regionale 01/09/1997 n.3 l’indennità sarebbe riservata soltanto alle aziende agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Adesso i rappresentanti del Consorzio avanzano un’ulteriore proposta, questa volta rivolta direttamente all’Assessore regionale dell’Agricoltura, Luca Sammartino: sospendere l’IMU Agricola sul territorio di Saponara, sino a quando la popolazione di cinghiali del territorio non tornerà sotto controllo.

Adesso bisognerà attendere per conoscere la risposta dell’Assessorato regionale e conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda