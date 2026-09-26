 Cinghiali sui Peloritani, l'allarme del Pri: "Avvistati anche a Larderia"

Cinghiali sui Peloritani, l’allarme del Pri: “Avvistati anche a Larderia”

Redazione

Cinghiali sui Peloritani, l’allarme del Pri: “Avvistati anche a Larderia”

sabato 26 Settembre 2026 - 12:10

Il Partito repubblicano italiano: "Possono verificarsi incidenti, è un rischio per le persone"

MESSINA – Il Pri, Partito repubblicano italiano, ha lanciato l’allarme sulla presenza di cinghiali in diverse zone dei Monti Peloritani. Nella nota firmata dal responsabile politico Angelo Toscano si legge di avvistamenti “anche nelle località di Tavernaro, Giudici e Buglio. Mentre il fenomeno comincia a interessare anche altre zone, con segnalazioni e avvistamenti anche a Larderia”.

E ancora: “A preoccupare non sono soltanto i possibili danni alle coltivazioni, ma soprattutto la crescente presenza degli animali in prossimità delle aree abitate. Il timore dei cittadini è che possano verificarsi incidenti, soprattutto lungo le strade oppure incontri ravvicinati con conseguenze anche per l’incolumità delle persone. Un rischio che diventa particolarmente sentito quando gli animali si spingono vicino alle abitazioni. Per questo la situazione viene guardata con crescente attenzione dai residenti che chiedono un monitoraggio del fenomeno e interventi adeguati prima che la presenza dei cinghiali possa provocare danni alle colture o episodi più gravi”.

Il Pri ha spiegato che “si farà promotore della costituzione di un tavolo tecnico permanente con tutte le parti interessate, al fine di coordinare in modo efficace le attività di monitoraggio, prevenzione e gestione dell’emergenza cinghiali, garantendo un approccio condiviso e pienamente operativo”.

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