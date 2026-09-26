 Tangenziale di Messina, ecco la gara da 21 milioni per rifare l'asfalto

Tangenziale di Messina, ecco la gara da 21 milioni per rifare l’asfalto

Marco Ipsale

Tangenziale di Messina, ecco la gara da 21 milioni per rifare l’asfalto

sabato 26 Settembre 2026 - 13:00

Previsti anche interventi di impermeabilizzazione e sostituzione giunti

Una procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tangenziale di Messina per un importo complessivo a base d’asta che supera i 21 milioni di euro. L’intervento, inserito tra le opere strategiche finanziate con i fondi dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc 2021-2027), è finalizzato a rinnovare in profondità la sicurezza e l’infrastruttura viaria del tratto urbano e di collegamento.

I dettagli dell’intervento e le opere previste

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo l’asse autostradale compreso tra la Barriera di Messina Nord e la Barriera di Messina Sud, estendendosi dal chilometro 0+000 al chilometro 20+500 in entrambe le direzioni di marcia.

Il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 21.716.008 euro. Questa cifra comprende 21.297.609 euro soggetti a ribasso d’asta e 418.399 euro riservati agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Oltre al rifacimento del manto stradale, l’appalto prevede l’esecuzione di interventi mirati all’impermeabilizzazione dei viadotti presenti lungo la tratta e alla sostituzione di alcune linee di giunti strutturali, elementi fondamentali per la stabilità e la manutenzione di lungo periodo dell’infrastruttura.

Il tempo utile stimato per il completamento e l’ultimazione di tutte le lavorazioni è fissato in 553 giorni naturali e consecutivi, cioè un anno e mezzo.

Criteri di aggiudicazione e modalità della procedura

L’affidamento del contratto avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, puntando a individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione tecnica disporrà di un peso massimo di 80 punti, focalizzati sulla qualità delle proposte, l’organizzazione del cantiere in presenza di traffico veicolare, le soluzioni per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. All’offerta economica saranno invece assegnati fino a un massimo di 20 punti. Per l’offerta tecnica è stabilita una soglia di sbarramento minima pari a 40 punti.

La presentazione delle offerte dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica del Consorzio per le Autostrade Siciliane entro le ore 12 del 30 ottobre 2026. La gara adotta inoltre l’inversione procedimentale, consentendo alla commissione giudicatrice di valutare le offerte tecniche ed economiche prima di procedere alla verifica della documentazione amministrativa dell’operatore primo in graduatoria Le funzioni di responsabile unica del progetto sono affidate all’architetta Francesca Villari.

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