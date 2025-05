“Cinque minuti al buio per Gaza contro l’orrore”

A proporre oggi l'iniziativa il Comitato Monteverde per la pace

“Cinque minuti di buio per Gaza. Esprimiamo orrore e condanna per l’annuncio di Netanyahu di un’invasione massiccia di Gaza, una soluzione finale! Contro questo abominio, questo scempio senza fine, che nessuno riesce o vuole fermare, noi semplici cittadini questa sera vogliamo mandare un segnale di totale ripulsa e condanna. Non riusciamo a far sentire le nostre voci, facciamo vedere il nostro buio.

Oggi martedì 6 maggio 2025 spegniamo tutte le luci di casa, preferibilmente proprio l’interruttore generale dell’elettricità, dalle 22.00 alle 22.05″. A proporre oggi l’iniziativa il Comitato Monteverde per la pace (foto dalla pagina Fb di Invictapalestina).

E ancora: “Il passa parola è partito questa mattina sui social e conta di raggiungere il maggior numero di persone in attesa di altre simili iniziative che, nell’immediato, si aggiungano alle tante già in atto e programmate a sostegno del popolo palestinese. Se ognuno di noi convince come minimo altre 20 persone che a loro volta ne attivano altri 20, potremo raggiungere grandi numeri. Coinvolgiamo i singoli e anche tutte le chat in cui siamo presenti e tutti i contatti social. Attiviamoci tutti”.

In questi anni drammatici, va ribadito ancora di più che la politica deve riprendersi la sua centralità anche diplomatica. E che le armi non sono la soluzione. Chiunque si è battuto per due popoli e due Stati, e per la fine di ogni discriminazione nei confronti dei palestinesi, si sente doppiamente sconfitto. Ma oggi più che mai va ribadito: “Restiamo umani”. Ed è un appello che accomuna tutti: dagli israeliani che non condividono la carneficina voluta da Netanyahu e c’è chi prima ha condannato i tagliagole di Hamas e oggi condanna il massacro di un popolo