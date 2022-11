Cinquefrondi, domani in Consiglio comunale la solidarietà a Masciari - Tempostretto

Tra i punti portati all'attenzione di un'Assemblea di peculiare rilevanza nel centro pianigiano, il rifiuto delle diverse forme d'autonomia differenziata

CINQUEFRONDI – Si riunirà domani alle 18,30 il Consiglio comunale di Cinquefrondi. Tra i punti in questione, alcuni riguardano profili nobili e d’ampio respiro.

Intanto, l’assoluta contrarietà delle istituzioni di Cinquefrondi alle autonomie differenziate, che più volte tornano ad occupare le cronache nazionali e la discussione parlamentare. «Non esistono regioni di serie B, non esistono cittadini di serie B a causa di decisioni prese da altri con l’appoggio vergognoso del potere politico», osserva tra l’altro il sindaco Michele Conia.

E poi il nodo-criminalità organizzata. «Quando la criminalità organizzata entra nei gangli dello Stato e si sostituisce ad esso, lo Stato muore. Quando sotto il giogo delle armi con la complicità di amministratori collusi si impedisce agli imprenditori di svolgere il proprio lavoro, le aziende chiudono, i potenziali investitori sono sfiduciati e l’economia crolla. Questo succede a tantissime realtà calabresi, e questo è ciò che ha vissuto sulla sua pelle Pino Masciari – scrive il primo cittadino Conia -. Da 35 anni, sotto costante minaccia per sé stesso e la sua famiglia, racconta la sua esperienza testimoniando le angherie, le estorsioni, i danneggiamenti e gli incendi subiti dalle sue proprietà; ma anche e soprattutto il riscatto, il coraggio e le azioni che hanno portato a decine di arresti e allo scioglimento di numerose cosche di mafia in tutta Italia. Cinquefrondi naturalmente non farà mancare il sostegno alla battaglia di Masciari e giovedì lo decreterà con un atto ufficiale».

