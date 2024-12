Circolo del Tirreno, la coppia Marra-Pagano si ferma ai quarti del campionato italiano

Partecipazione storica per il beach volley peloritano al campionato italiano invernale di società categoria "Bronze" svoltosi a Catania

Quella appena trascorsa è stata una domenica storica per il Circolo del Tirreno e, più in generale, per l’intera provincia di Messina. I protagonisti sono stati i due atleti tesserati per il club di via Roma a Saponara, Angelo Marra e Mario Pagano, allenati da coach Pippo Staiti (i tre insieme nell’immagine in evidenza). La coppia peloritana ha calcato la sabbia del PalaBeach di Gravina di Catania per una tappa del Campionato Italiano invernale di beach volley di società categoria “Bronze” indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo. Una prima assoluta entusiasmante per il Circolo del Tirreno, arrivato con i suoi tesserati fino ai quarti di finale, ma un appuntamento di grande valore per tutto il movimento del beach volley della provincia messinese, che per la prima volta partecipa con un club alla competizione tricolore durante la stagione invernale.

Il percorso di Marra e Pagano

Andando alla cronaca degli incontri, gli atleti messinesi si sono resi protagonisti di una bellissima cavalcata. Partenza super e vittoria all’esordio di giornata, superando per 2-0 (15-9, 15-9) la coppia Todaro-Cipolla alla prima partita ella pool di qualificazione. Al secondo incontro della pool arriva la battuta d’arresto per mano della coppia Anzalone-Lo Nano (2-0, 15-12, 15-9), ma il team allenato da Coach Staiti si rifà immediatamente e si aggiudica l’ottavo di finale, superando con un entusiasmante 2-1 (15-12, 9-15, 15-12) il duo Gemma-Labisi. La corsa della coppia Marra-Pagano, però, termina al quarto di finale quando i messinesi ritrovano il team composto da Anzalone e Lo Nano e si devono arrendere con il finale di 2-0 (9-15, 10-15).

I numeri del Circolo del Tirreno

Un percorso soddisfacente e stimolante per i due atleti del Circolo del Tirreno, che fanno parte di un team di circa 20 atleti, maschili e femminili, che si allena regolarmente da ottobre agli ordini di Coach Staiti (tecnico di grandissimo valore ed esperto della disciplina beach) sulla sabbia del campo indoor e della beach arena outdoor del Circolo. Un primo test, quindi, per valutare l’andamento degli allenamenti settimanali svolti presso gli impianti di Via Roma in questi primissimi mesi di attività, superato in maniera molto soddisfacente ed utile anche a dare stimoli e nuovi obiettivi a tutto il gruppo (l’unico ad allenarsi a beach volley anche d’inverno in tutta la provincia di Messina) che ripartirà da Gennaio con rinnovato entusiasmo ed aprendo anche dei nuovi corsi dedicati di beach volley dedicati ai più piccoli.