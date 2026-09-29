Circolo Filatelico Peloritano: mostra e annullo speciale per San Francesco

Dall'1 al 4 ottobre nel Santuario di San Francesco all’Immacolata. Per l'occasione è stata realizzata una cartolina con un’immagine d’epoca della chiesa di viale Boccetta e la statua del Santo

MESSINA – Cartolina, annullo speciale una mostra per ricordare gli 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi. L’iniziativa è firmata dal “Circolo Filatelico Peloritano” organizza a Messina che da giovedì 1 a domenica 4 ottobre, nel Santuario di San Francesco all’Immacolata, ha organizzato una mostra filatelica, cartolinistica e numismatica. Nella mattinata di sabato 3 ottobre sarà anche attivato un servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane dotato di un annullo dedicato a San Francesco e al primo Tempio dell’Ordine Francescano in Sicilia edificato nel 1254, ad appena 28 anni dalla sua morte avvenuta nel 1226.

Il “Circolo Filatelico Peloritano” ha realizzato una cartolina raffigurante un’immagine d’epoca della chiesa di viale Boccetta e la statua del Santo, che potrà essere affrancata con francobolli francescani e timbrata grazie al bollo speciale. Per l’occasione è stato stampato anche, in edizione limitata, un folder con interessanti contenuti storici e filatelici.

Le collezioni in vetrina alla mostra toccano tematiche non solo dedicate a San Francesco d’Assisi, ma anche allo scautismo e ad Antonello da Messina, che dipinse le absidi del tempio nel celebre “Cristo in Pietà sorretto da tre angeli” conservato nel Museo Correr di Venezia. Antonello, che nacque nella limitrofa contrada dei Sicofanti, conobbe e si ispirò a Smeralda Eustochia Calafato, poi divenuta Santa, che abitava nei pressi dell’antica chiesa di San Francesco, per realizzare la famosissima “Annunciata”, oggi custodita nella Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis a Palermo.

Un angolo della mostra, infine, sarà riservato alla numismatica, con in bacheca le splendide e preziose monete emesse per San Francesco da Repubblica Italiana, Vaticano e San Marino. Da segnalare, tra gli altri appuntamenti in programma nel Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, momenti di riflessione a cura di Fra Daniel Felix Moraru, incontri con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” e la benedizione degli animali, sabato pomeriggio, nel piazzale del Santuario.