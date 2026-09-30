 Spostare Porta Grazia alla nuova Terrazza panoramica, la proposta per valorizzare il monumento

Spostare Porta Grazia alla nuova Terrazza panoramica, la proposta per valorizzare il monumento

Redazione

Spostare Porta Grazia alla nuova Terrazza panoramica, la proposta per valorizzare il monumento

mercoledì 30 Settembre 2026 - 10:00

L'idea di un nostro lettore

Un’idea per restituire centralità e visibilità a un pezzo di storia della città. A lanciare la proposta è un nostro lettore, Giovanni Oteri, che immagina il trasferimento di una delle porte storiche della Real Cittadella dall’attuale collocazione di Piazza Casa Pia a un’area nevralgica di transito e turismo: lo spiazzo situato di fronte al molo Luigi Rizzo, nei pressi dell’imbarco degli aliscafi, tra via Paolo Savoca e via La Farina, lì dove sarà realizzata la nuova Terrazza panoramica.

L’idea poggia su tre motivazioni principali. Innanzitutto, l’obiettivo è riavvicinare il varco alla zona falcata e all’area in cui sorgeva la storica “palazzata”, nata nel Seicento e un tempo caratterizzata da ben diciotto porte monumentali. In secondo luogo, l’intervento punta ad arricchire dal punto di vista artistico e storico lo spazio antistante gli approdi, inserendosi nel più ampio contesto di riqualificazione dell’area ex silos granai. Infine, la nuova ubicazione consentirebbe di rendere il monumento facilmente fruibile ai turisti e alle migliaia di croceristi che ogni giorno transitano dalla zona, superando i limiti della collocazione attuale, giudicata poco idonea a valorizzarne l’importanza storica.

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