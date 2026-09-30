Spostare Porta Grazia alla nuova Terrazza panoramica, la proposta per valorizzare il monumento

L'idea di un nostro lettore

Un’idea per restituire centralità e visibilità a un pezzo di storia della città. A lanciare la proposta è un nostro lettore, Giovanni Oteri, che immagina il trasferimento di una delle porte storiche della Real Cittadella dall’attuale collocazione di Piazza Casa Pia a un’area nevralgica di transito e turismo: lo spiazzo situato di fronte al molo Luigi Rizzo, nei pressi dell’imbarco degli aliscafi, tra via Paolo Savoca e via La Farina, lì dove sarà realizzata la nuova Terrazza panoramica.

L’idea poggia su tre motivazioni principali. Innanzitutto, l’obiettivo è riavvicinare il varco alla zona falcata e all’area in cui sorgeva la storica “palazzata”, nata nel Seicento e un tempo caratterizzata da ben diciotto porte monumentali. In secondo luogo, l’intervento punta ad arricchire dal punto di vista artistico e storico lo spazio antistante gli approdi, inserendosi nel più ampio contesto di riqualificazione dell’area ex silos granai. Infine, la nuova ubicazione consentirebbe di rendere il monumento facilmente fruibile ai turisti e alle migliaia di croceristi che ogni giorno transitano dalla zona, superando i limiti della collocazione attuale, giudicata poco idonea a valorizzarne l’importanza storica.