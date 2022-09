Cisterna di benzina in fiamme sulla A20, intervento dei Vigili del fuoco FOTO - Tempostretto

Il principio di incendio, innescato dallo scoppio di un pneumatico, si è verificato dopo lo svincolo di Sant'Agata di Militello

S. AGATA DI MILITELLO – I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti oggi, intorno alle 13.30, per l’incendio di una cisterna di benzina, in transito sull’A20 direzione Palermo, subito dopo lo svincolo di S.Agata di Militello. Sul posto sono state inviate un autobotte e due squadre di vigili del fuoco provenienti da Patti e da S.Agata di Militello. Fortunatamente il conducente della cisterna ha prontamente estinto il principio di incendio, causato dallo scoppio di uno pneumatico che ha provocato la rottura dell’impianto frenante innescando il surriscaldamento. La squadra di Sant’Agata Militello, ha raffreddato gli assali della cisterna, che trasportava circa 38000 litri di benzina mettendo in sicurezza lo scenario, pertanto gli altri mezzi dei Vigili del fuoco allertati sono stati fatti rientrare nelle loro sedi.