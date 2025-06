Città di Messina Cup, Fausto e Giorgio Tabacco rimontano e avanzano agli ottavi

Oggi nuovamente in campo i fratelli messinesi, in programma tutti gli ottavi di finale del singolare e i quarti del doppio

MESSINA – Si è allineato agli ottavi di finale, il tabellone del singolare all’Itf M15 di Messina, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela. Martedì che si è aperto con l’eliminazione della seconda testa di serie del seeding, il francese Arthur Weber, sconfitto da Niccolò Ciavarella con un perentorio 6-1, 6-2, in poco più di un’ora e mezza di gioco. Ma è stata una giornata di grandi emozioni per i messinesi che hanno visto i giocatori di casa conquistare due importanti successi in rimonta e accedere al secondo turno.

Il successo in singolare dei due Tabacco

Nel pomeriggio, Fausto Tabacco si è imposto sull’inglese Toby Martin. Sotto di un set (6-3), il tennista peloritano, nella seconda partita, ha recuperato due volte un break di svantaggio, l’ultimo sul 4 a 3, per poi aggiudicarsi il tie break per 8 punti a 6. Nel set conclusivo, Tabacco ha strappato due volte la battuta all’avversario al primo e al nono game, chiudeno 3-6, 7-6, 6-3. Agli ottavi, il maggiore dei fratelli Tabacco affronterà Gianmarco Ferrari, accreditato della terza testa di serie e recente finalista all’Itf di Caltanissetta, che ha superato Lorenzo Lorusso per 6-4, 6-2.

Nel turno serale, anche Giorgio Tabacco ha strappato il pass per gli ottavi. L’atleta siciliano, classe 2003, al rientro dopo un lungo infortunio, ha battuto dopo quasi tre ore di gioco il tedesco Adrian Oetzbach, quarta testa di serie del seeding, con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-3, infiammando il numeroso pubblico presente. Giorgio Tabacco, adesso, se la vedrà con Manuel Mazza, reduce dalla vittoria di Caltanissetta e che ha esordito in riva allo Stretto battendo il brasiliano Tosetto per 6-4, 7-6 (3).

I risultati del singolare

Ciaravella b. Weber (2) 6-1, 6-2

Papamalamis (5) b. Spadola 6-3, 6-1

Marino b. Ribecai 3-6, 6-1, rit.

Mazzola b. Morolli 6-1, 6-2

Mazza b. Tosetto 6-4, 7-6 (3)

Sciahbasi b. Zanada 6-4, 6-4

Lazaro Juncadella b. Lynch 7-5, 4-6, 7-5

F. Tabacco b. Martin 3-6, 7-6 (6), 6-3

Pieri b. Giunta (7) 6-2, 6-4

Berkieta B. Tammaro 6-4, 6-2

Ferrari (3) b. Lorusso 6-4, 6-2

Catini (8) b. Miletich 6-3, 6-4

G. Tabacco b. Oetzbach (4) 5-7, 6-1, 6-3

I risultati del doppio

Darderi-De Marchi b. Ribecai-Caruso w.o.

Piatti-Sciahbasi b. Weber-Schiessl 7-6 (2), 6-2

F. Tabacco-Marino b. Bilardo-Giunta 3-6, 7-5, 10-6

Ciavarella-Minighini b. Bronzetti-Mazza 3-0 rit.

Order of play mercoledì 11 giugno (singolare)

Campo 1 dalle 14

Schiessl (1) vs Bronzetti

Catini (8) vs De Marchi

Not before 18

F. Tabacco-Ferrari (3)

Campo 2 dalle 14

Lazaro Jucadella vs Berkieta

Not before 20

G. Tabacco vs Mazza

Campo 3 dalle 14

Marino vs Papamalamis (5)

Sciahbasi vs Ciavarella

Pieri vs Mazzola