Città di Messina Cup, si entra nel vivo con i quarti di finale

Cinque azzurri tra i migliori otto, non prima delle ore 16 in campo Fausto Tabacco mercoledì vincente al terzo contro Ferrari, sconfitto il fratello Giorgio

Entra decisamente nel vivo il “Citta di Messina Cup”, torneo Itf di tennis maschile, dotato di un montepremi di 15 mila dollari e in corso di scolgimento sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Ha raggiunto i quarti di finale la prima testa di serie del seeding, il brasiliano Joao Eduardo Schiessl che ha sconfitto un ottimo Alberto Bronzetti dopo oltre tre ore di gioco. Il tennista italiano, nel terzo e decisivo set, ha sciupato la palla che lo avrebbe portato sul 5 a 3 e poi ha perso il tie break per 7 punti a 5. Schiessl, per un posto in semifinale, sfiderà il 19enne francese Theo Papamalamis che ha regolato in due set il siciliano Pietro Marino.

Buona anche la prova del polacco Tomasz Berkieta (classe 2006) che ha battuto in due set lo spagnolo Lazaro Juncadella e, ai quarti, giocherà contro Manuel Mazza, il quale ha superato Giorgio Tabacco con il punteggio di 7-6 (4), 0-6, 6-3, dopo quasi tre ore di gioco. Per l’atleta romagnolo si tratta della settima vittoria consecutiva.

Vittoria per Fausto Tabacco

In precedenza, il pubblico messinese, che ha gremito le tribune e i viali del cirolo peloritano, aveva esultato per la vittoria di Fausto Tabacco che, in tre set, ha piegato la resistenza di Gianmarco Ferrari, terza testa di serie del seeding. Partita equilibrata nei primi due set, con Ferrari che, perso il primo, aveva recuperato il break di svantaggio (1-4) nel secondo, annullato anche un match point (sul 5-6) per poi avere la meglio al tie break. Ma il terzo parziale è stato un autentico monologo di Fausto Tabacco (in semifinale in doppio in coppia con Pietro Marino) che è scappato sul 5 a 0 per poi chiudere 6-1. Giovedì, il maggiore dei fratelli Tabacco se la vedrà con Niccolò Catini che ha sconfitto De Marchi per 6-4, 6-1.

Ultimo quarto quello che vedrà di fronte Samuele Pieri (6-2, 6-4 nei confronti di Mazzola) e Lorenzo Sciahbasi (6-1, 6-0 a Niccolò Ciavarella).

Risultati e ordine di gioco

I risultati del singolare

Schiessl b. Bronzetti 4-6, 6-3, 7-6 (5)

Papamalamis b. Marino 6-3, 6-4

Mazza b G. Tabacco 7-6 (4), 0-6, 6-3

Berkieta b. Lazaro Juncadella 6-2, 6-2

Catini vs De Marchi 6-4, 6-1

F. Tabacco b Ferrari 7-5, 6-7 (3), 6-1

Pieri b. Mazzola 6-2, 6-4

Sciahbasi b. Ciavarella 6-1, 6-0

Risultati doppio

F. Tabacco-Marino b. De Marchi-Darderi w.o.

Berkieta-Papamalamis b. Spadola-Lorusso 6-1, 3-6, 10-7

Sciahbasi-Piatti b. Morolli-Chauhan 6-1, 6-1

Martin-Catini b. Ciavarella-Minighini 7-6 (6), 6-2

Gli accoppiamenti dei quarti di finale del singolare

Schiessl (1) vs Papamalamis (5)

Mazza vs Berkieta

Catini (8) vs F. Tabacco

Pieri vs Sciahbasi

Gli accoppiamenti delle semifinali del doppio

F. Tabacco-Marino vs Berkieta Papamalamis

Sciahbasi-Piatti vs Martin-Catini

Order of play 12 giugno

Campo 1

Ore 14: Schiessl (1) vs Papamalamis (5)

Not before 16: Catini (8) vs F. Tabacco

Not before 20: F. Tabacco-Marino vs Berkieta Papamalamis

Campo 2

Ore 14: Pieri vs Sciahbasi

Not before 16: Mazza vs Berkieta

A seguire: Sciahbasi-Piatti vs Martin-Catini