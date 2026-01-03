Il Messina comincia il 2026 e il girone di ritorno a Palermo

Primo avversario in questo nuovo anno l'Athletic Club, all'andata fu 0-0. Si gioca al Velodromo Borsellino a porte chiuse e partita in diretta YouTube

MESSINA – Domenica 4 gennaio, alle ore 14:30, il Messina torna in campo a Palermo contro l’Athletic Club neopromossa e tra le prime della classe del gruppo I dopo il girone d’andata. La formazione di mister Ferraro ha al momento 29 punti in classifica, uno in più del Messina se non pesasse la penalizzazione. Sfida che sarà diretta da Alessandro Copelli di Mantova. Assistenti saranno Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari e Andrea Zanichelli di Legnano.

L’avversario Ahtletic Club Palermo

Nelle ultime sei partite quattro vittorie, nell’ultima dell’anno scorso superato in casa il Ragusa, un pareggio e una sconfitta. Tra le mura amiche del Velodromo Borsellino l’ultima sconfitta dei palermitani è datata 26 novembre 2025 contro la Nissa, si tratta anche dell’unica sconfitta casalinga per l’Athletic Club che ha poi raccolto cinque vittorie e tre pareggi fin qui nel capoluogo.

Ferraro schiera i suoi uomini con il 4-3-1-2, in avanti pericoloso Micoli autore di ben sette reti fin qui. Squadra che ha buon feeling con il gol, 29 i gol fatti e 23 quelli subiti. Tranne la partita dell’andata terminata 0-0 al Franco Scoglio ha poi sempre segnato almeno una rete anche quando è stata sconfitta. Vittoria più larga il 3-0 in casa contro la Gelbison della tredicesima giornata, sconfitta peggiore il 3-1 subito dal Savoia nell’ultima trasferta giocata alla sedicesima giornata.

Porte chiuse al Velodromo, ma ci sarà la diretta

C’è stata un po’ di confusione per quanto riguarda il pubblico in vista di questa partita. La società ospitante dichiarava di aver finalmente ottenuto l’agibilità per giocare con il pubblico, nel frattempo il prefetto vietava la trasferta ai residenti nella provincia di Messina. Alla trasferta vietata però si è aggiunto successivamente il provvedimento della Lega Nazionale Dilettanti sulle porte chiuse che vedrà assente il tifo anche locale e la presenza dei soli tesserati o dei giornalisti correttamente iscritti all’albo. La partita sarà comunque visibile in chiaro e in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti e su VivoAzzurroTv in quanto è stata selezionata come big match di giornata.

