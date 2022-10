Città di Sant'Agata da applausi a Catania, Academy Sant'Agata pareggia - Tempostretto

La squadra di Vanzetto perde ma esce a testa alta dal Massimino, Academy Sant'Agata trova il secondo punto in serie C

Il Città di Sant’Agata in serie D esce tra gli applausi dei sostenitori etnei al “Massimino”. La squadra di Vanzetto rimedia una sconfitta ma si rende protagonista di una grande partita, sciorinando belle trame di gioco che mettono in difficoltà i padroni di casa.

Il fatto di non portare punti a casa, è un dettaglio ma per paradossale che possa sembrare, da Catania esce una compagine ancora più forte e convinta dei propri mezzi. Basti pensare che ad oggi i biancazzurri sono gli unici ad aver messo in difficoltà la corazzata Catania, al punto di essere l’unica compagine ad aver rifilato due reti ai rossoblù al Massimino.

Buone notizie questa settimana anche dall’Academy Sant’Agata, l’altra società di calcio della città che è impegnata nel campionato femminile. Le santagatesi impegnate in Serie C nazionale strappano un prezioso pari (3-3) sul campo del Cosenza, grande protagonista è stata Cammarata autrice di una tripletta che ha portato il secondo punto nel torneo alle siciliane.

Vanzetto, Città di Sant’Agata: “Siamo sulla strada giusta”

“Mi interessava continuare il percorso che i ragazzi stanno facendo. Era una partita in cui volevo vedere personalità e coraggio, e ce ne vuole per venire a giocare a Catania. Dopo una partita del genere sappiamo di essere sulla strada giusta, una prestazione del genere dà morale e consapevolezza.

Ai miei ho detto di non farci trascinare da ciò che avrebbero trovato intorno a loro mettendo piedi al Massimino. Siamo andati sotto due a zero, ma abbiamo ripreso la partita. Abbiamo studiato la partita nei dettagli e in campo s’è visto. Il nostro obiettivo rimane la salvezza”.

Catania – Città di Sant’Agata 3-2

Al 6′ con un tiro di Calafiore dalla distanza che termina alto. Ben più pericoloso D’Aleo che quattro minuti dopo al termine di un sontuoso affondo scheggia la traversa della porta difesa dall’ex Bethers. Al primo vero affondo il Catania passa. Corre il 17′ quando Rapisarda arpiona un pallone in area ed insacca sotto la traversa con un forte tiro. La replica santagatese non tarda ad arrivare ed al 23′ un cross velenoso di D’Aleo attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno riesca a deviare verso la porta. Il Città di Sant’Agata ci crede ed al 25′ dopo un’ uscita di Bethers, Scolaro calcia verso la porta rimasta sguarnita, salva Lorenzini. Al 27′ Cicirello al termine di una grande azione cerca Morleo pronto alla battuta, risulta provvidenziale la chiusura di Somma. Il Città di Sant’Agata sciupa, invece il Catania si dimostra cinico ed al 34′ raddoppia con Vitale. Prima del riposo il Città di Sant’Agata potrebbe tornare in scia, ma la deviazione volante di Cicirello finisce sull’esterno della rete.

Nella ripresa comincia ancora bene la squadra di Vanzetto, senza alcun timore reverenziale. Al 47′ Vitale elude l’intervento di Bethers, ma poi incredibilmente non trova la porta. Il meritato gol arriva al 53′, quando Scolaro in area è il più lesto di tutti ed insacca nell’angolo basso. Al 70′ gli etnei allungano nuovamente. A seguito di un contatto veniale in area tra Forchignone e Scolaro, il direttore di gara assegna la massima punizione. Sul dischetto si porta il neo entrato Jefferson che non lascia scampo a Curtosi. La partita non è finita perché al 79′ il Città di Sant’Agata torna in scia grazie a Bonfiglio che trasforma un penalty concesso per fallo su Maesano. A questo punto i biancoazzurri che hanno speso tantissimo, cercano l’impresa ma a parte qualche mischia non riescono più a creare pericoli alla porta difesa da Bethers, rischiando di capitolare nuovamente su ripartenza dei locali con la conclusione di Forchignone che termina a lato.

