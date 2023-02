Città metropolitana, lavori in corso nelle strade montane dopo i danni da maltempo - Tempostretto

Nelle zone provinciali proseguono gli interventi della Città Metropolitana di Messina, da più di tre giorni, per ripristinare il normale transito

Sulla strada agricola 201 Raccuja – Floresta si è prossimi alla riapertura. Sulla strada provinciale 115, nel Comune di Roccella Valdemone, si sta provvedendo alla disintegrazione delle lastre di ghiaccio. Nel Comune di Santa Domenica Vittoria, si sta liberando dalla neve la via di accesso all’acquedotto per consentire un intervento urgente di riparazione. In generale, nelle strade provinciali proseguono gli interventi della Città Metropolitana di Messina, da più di tre giorni, per ripristinare il normale transito dopo il maltempo. Le vie di comunicazione sono percorribili in entrambi i sensi di marcia con l’obbligo di pneumatici invernali o di catene da neve a bordo.

Gli interventi

I mezzi del Servizio “Autoparco” sono in azione per rifinire il lavoro svolto nei giorni scorsi nei comprensori dei Comuni di Cesarò, San Teodoro, Montalbano Elicona, San Piero Patti, Caronia, Capizzi, Tortorici, San Salvatore di Fitalia, Longi, Galati Mamertino, Raccuja, Santa Domenica Vittoria e Ucria.

Le zone montane

Attualmente tutte le strade di competenza di Palazzo dei Leoni risultano percorribili in entrambi i sensi di marcia. Ma la Città metropolitana invita gli automobilisti alla massima prudenza per l’eventuale presenza di lastre di ghiaccio e per le carreggiate ristrette dai cumuli di neve ancora presenti ai bordi.

In vigore l’obbligo degli pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo.

Le azioni messe in campo da Palazzo dei Leoni sono dirette dal dirigente Biagio Privitera, in collaborazione con la polizia metropolitana e i servizi “Viabilità” e “Protezione civile”.

