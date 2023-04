Clima. Messina, il mese di marzo chiude sopra media, ecco i dati - Tempostretto

Un mese con poche piogge e temperature sopra la media

Differentemente dal mese di febbraio, che ha chiuso perfettamente in media, il mese di marzo è risultato più caldo della media climaticamente, seppur con una anomalia positiva non particolarmente eccessiva, di circa +1,1°C. In questo articolo cercheremo di vedere come si è comportato il marzo 2023 nello Stretto di Messina.

Analisi della prima decade

La prima decade del mese è stata in linea con le medie del periodo, tanto che la media delle temperature massime registrate dalla stazione meteorologica di Messina (gestita dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare) è stata di ben +16,6°C, con uno scarto di circa +0,6°C rispetto la media climatologica di +16,0°C, per il periodo 1961-1990.

La media delle temperature minime è stata di +10,5°C, con uno scarto di -0,2°C rispetto la tipica media climatologica di febbraio, di +10,7°C, per il periodo 1961-1990. Proprio in questo periodo si è registrata la temperatura minima più bassa registrata in città a marzo, con un valore notevole di ben +8,0°C, raggiunto all’alba del 4 marzo.

La seconda decade

Nella seconda decade il tempo prevalentemente stabile ha comportato un ulteriore aumento delle temperature massime, tanto che la media per tutta la seconda decade è stata di ben +17°C, +1,0°C superiore alla media climatologica mensile. Significativo anche l’aumento della media delle temperature minime, salita sui +12,4°C, circa +1,7°C superiore alla media marzolina.

Situazione nella terza decade

Nella parte finale di marzo, grazie anche al maggior apporto della radiazione solare, la media delle temperature massime è salita ulteriormente di +18°C, portandosi a circa +2°C sopra la media di stagione. Anche le temperature minime ha raggiunto i +12,6°C, con uno scarto salito a +1,9°C rispetto la media climatologica del mese di marzo.

In totale la media aritmetica delle temperature massime per l’intero mese di marzo è stata di +17,2°C, mentre la media delle temperature minime è stata di +11,8°C. Facendo una media scopriamo così che la temperatura media del marzo 2023 sulla città di Messina ha toccato i +14,5°C. Considerando che la temperatura media di marzo per Messina si aggira sui +13,4°C, scopriamo che il marzo 2023 è stato più caldo di circa +1,1°C.

Mese poco piovoso

Così come febbraio anche marzo, sotto l’aspetto pluviometrico è stato un mese poco piovoso sull’area dello Stretto. Con soli 7 giorni di pioggia, con accumuli generalmente scarsi, eccetto i 20,5 mm del 5 marzo (la giornata più piovosa). In totale su Messina sono caduti circa 42,4 mm di pioggia, su una media di ben 83,8 mm.