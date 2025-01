Cocaina e marijuana nello scantinato, un arresto per spaccio di droga

Il primo controllo, da parte dei carabinieri di Taormina, è avvenuto in auto, a Francavilla di Sicilia, e poi a casa

Il primo controllo, da parte dei carabinieri di Taormina, è avvenuto in auto, a Francavilla di Sicilia, e poi a casa. In una zona frequentata da spacciatori e da chi consuma droga, un 40enne, del Catanese, è stato fermato in auto. Un po’ di nervosismo ha insospettito i carabinieri e da una prima perquisizione gli è stata trovata addosso una dose di cocaina. Poi la perquisizione domiciliare e, nello scantinato, sono stati trovati oltre 50 grammi di cocaina in purezza e circa 25 grammi di marijuana. In più, due bilancini di precisione e un coltello da cucina intrisi di residuo di droghe, oltre a del materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Arrestato, l’uomo è ora ai domiciliari. La droga è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.