Codice rosso a Villafranca Tirrena, scatta il braccialetto elettronico per un 47enne

Scarcerato l'uomo sorpreso dai Cc a minacciare la ex, adesso è libero ma non si può avvicinare alla vittima

Ha il divieto di avvicinamento alla vittima il 47enne di Villafranca Tirrena che nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca Tirrena per un codice rosso, scattato dopo la denuncia della ex compagna. L’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Villari, è stato scarcerato ed ora è in libertà, ma dovrà rispettare gli obblighi disposti dal giudice e gli sarà applicato il braccialetto elettronico.

Le minacce alla ex e l’arresto

L’arresto risale allo scorso 14 settembre quando una 42enne ha chiamato il 112 dicendosi molto preoccupata per la presenza minacciosa dell’ex compagno, già in passato fermato per episodi di maltrattamento e minacce. Quando i militari della stazione di Villafranca sono arrivati, coadiuvati da una pattuglia dei colleghi di Saponara, l’uomo stava minacciando la malcapitata, minacciando di portarle via il figlio. Per il 47enne, visibilmente ubriaco, sono scattate le manette, anche alla luce dei precedenti specifici.