Colazione sospesa a Messina, “caffè e cornetto a chi ha bisogno”

L'iniziativa di fra Giuseppe, cappellano della stazione, per chi vive in strada o è in difficoltà, con il Bar dello Stretto. "E aspettiamo altre adesioni"

MESSINA – “Dona una colazione a chi è in difficoltà al bar in via Calabria 46, vicino alla stazione”. Un caffè o un cappuccino e cornetto senza pagare un euro per chi vive in strada o ha difficoltà. Tutto con l’aiuto e il contributo di privati cittadini. A lanciare l’idea di moda a Napoli, fra Giuseppe Maggiore, responsabile della Cappellania della Stazione Centrale di Messina. Sottolinea il frate: “Un’idea accolta immediatamente dai proprietari del Bar dello Stretto, che non sono nuovi allo stile solidale: la sera prima di chiudere il locale, danno tutto ciò che non hanno venduto al francescano che li distribuisce ai senza fissa dimora.

“Ogni mattina offro diversi caffè a coloro che vivono in strada o sono in serie difficoltà economiche, perché chi dovrebbe dare questo tipo di servizio, avendo ogni mese fior di finnziamenti per i poveri, non lo dà. Parlando con i proprietari del bar, visto anche l’avvicinarsi del Natale, mi è venuta l’idea della colazione sospesa”, aggiunge Fra Giuseppe, che continua: “Sono sicuro, conoscendo la generosità dei messinesi, che avrà successo e che che altri bar faranno la stesa cosa” (fonte Il Sycomoro).

Articoli correlati