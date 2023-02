"Colora il tuo casco". Concorso per studenti a tema sicurezza stradale - Tempostretto

La Federazione motociclisti italiana invita tutti all'utilizzo del casco

È stata illustrata stamani a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, la prima edizione del concorso “Colora il tuo casco”.

All’incontro hanno preso parte gli organizzatori dell’iniziativa, Antonio Musicò, presidente dell’Associazione Asso Sport Tridente, Fortunata Gatto, presidente del Moto Club Messina; Giuseppe Germana, formatore di educazione stradale della Fmi (Federazione motociclisti italiana), e gli assessori Massimo Finocchiaro e Liana Cannata.

L’uso del casco

Il progetto intende promuovere una campagna di sicurezza stradale e di sensibilizzazione verso l’uso del casco, attraverso un concorso riservato agli studenti delle terze classi della scuole medie cittadine per l’anno scolastico in corso, dedicato anche in ricordo dell’ideatore di “Colora il tuo casco”, Luigi Mamone, presidente del Comitato Regionale Fmi Calabria.

“L’Amministrazione è sempre ben lieta di accogliere e condividere simili iniziative che vedono la scuola protagonista in quanto entità preposta alla costruzione di percorsi educativi; e tra questi, certamente sono fondamentali quelli orientati ad insegnare agli alunni come vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti” – ha detto Finocchiaro.

“L’idea di promuovere il tema della sicurezza stradale coinvolgendo direttamente in prima persona gli studenti attraverso l’utilizzo della loro fantasia nel colorare un casco – ha aggiunto la Cannata – la ritengo particolarmente attrattiva e al tempo stesso in grado di diffondere ai ragazzi la consapevolezza che l’uso del casco è una priorità di salute pubblica perché utilizzarlo salva la vita”.

Per partecipare al concorso, i ragazzi dovranno colorare un casco riprodotto su un apposito modulo che verrà distribuito in classe.

Il presidente Musicò ha spiegato infine l’iter del progetto, proposto prima alla Federazione Motociclisti Italiana e approvato poi dalla Commissione educazione stradale della Fmi, organismo che si occupa attraverso i suoi educatori presenti sul territorio di progetti di educazione stradale nelle scuole.

La premiazione

A margine della conclusione del concorso, prevista il 26 maggio prossimo, è stata programmata una giornata dedicata alla sicurezza stradale, a cura dei formatori Fmi rivolta a tutti i ragazzi partecipanti al concorso. La cerimonia di premiazione si terrà nel Salone delle Bandiere, in occasione del Messina Vespa Village. Il vincitore del concorso riceverà in premio un casco integrale la cui grafica sarà esattamente uguale a quella che ha riprodotto sul modulo di partecipazione; al secondo e al terzo classificato andranno un casco integrale Cross o Jet; e infine premi di rappresentanza per tutte le scuole che hanno aderito.