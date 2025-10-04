Coltivava marijuana in casa: denunciato un 44enne

La sostanza è stata trovata e sequestrata durante una perquisizione

ACQUEDOLCI – Un 44enne di Acquedolci, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in casa con due vasi con altrettante piante di marijuana e 40 grammi di sostanza già essiccata. Il ritrovamento durante una perquisizione dei carabinieri della compagnia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Santo Stefano di Camastra, insieme all’unità antidroga del nucleo cinofili di Nicolosi.

La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato e deferito per “produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.