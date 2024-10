Come presentare proposte di vendita di immobili ad Arismé

Le informazioni necessarie per presentare proposte di vendita ad A.ris.Mè di immobili situati nel Comune di Messina

MESSINA – Per affrontare l’emergenza abitativa legata al Risanamento, Arismé ha pubblicato ieri, 8 ottobre 2024, un avviso per reperire immobili situati nel Comune di Messina, da assegnare a coloro che lasceranno le baracche, in particolare quelle del Rione Taomina e altre situate nella zona sud della città. Gli interessati hanno la possibilità di presentare proposte di vendita. È importante sottolineare che la proposta è considerata una manifestazione di interesse e, di conseguenza, non vincola né il proponente né l’Agenzia.

Documentazione necessaria

L’istanza deve essere redatta in carta libera seguendo il modello di dichiarazione allegato all’avviso e che si puo scaricare di seguito.

All’istanza va allegata la seguente documentazione:

Documentazione fotografica : foto dettagliate di ciascun vano con planimetria e punti di scatto evidenziati; foto degli esterni;

: foto dettagliate di ciascun vano con planimetria e punti di scatto evidenziati; foto degli esterni; Regolarità urbanistica : titolo abilitativo o certificazione di stato legittimo;

: titolo abilitativo o certificazione di stato legittimo; Regolarità strutturale : documenti ai sensi delle leggi vigenti;

: documenti ai sensi delle leggi vigenti; Autocertificazione dei requisiti richiesti (compilando l’istanza di vendita);

dei requisiti richiesti (compilando l’istanza di vendita); Dichiarazione di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

a contrattare con la Pubblica Amministrazione; Autocertificazione per la mancata partecipazione ad avvisi precedenti;

per la mancata partecipazione ad avvisi precedenti; Impegno a eseguire eventuali lavori richiesti;

richiesti; Copia di documento d’identità e codice fiscale;

e codice fiscale; Atto di provenienza : rogiti, successioni e altri documenti collegati;

: rogiti, successioni e altri documenti collegati; Attestazione della Prestazione Energetica (APE) ;

; Certificato di agibilità ;

; Visura e planimetria catastale aggiornata.

Requisiti del proponente

Per partecipare, i proponenti devono:

Avere la piena disponibilità dell’alloggio in vendita;

Non avere riportato condanne che comportino incapacità a contrattare con la P.A.

In caso di società, sarà richiesta ulteriore certificazione dei requisiti normativi.

Requisiti degli alloggi

I requisiti per gli alloggi includono:

Ubicazione nel Comune di Messina; Non rientrare nelle categorie catastali A/1, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10; Superficie utile abitativa non inferiore a 45 mq (possibilità di deroga per immobili oltre 95 mq); Conformità urbanistica; Conformità ai requisiti igienico-sanitari; Dichiarazione di conformità degli impianti; Infissi in buono stato; Immediata abitabilità; Libertà da vincoli e limitazioni.

Prezzo d’acquisto

Il prezzo d’acquisto sarà determinato attraverso il Market Comparison Approach (MCA). procedimento di stima secondo gli standard internazionali, basato sulla comparazione dell’immobile da valutare con gli immobili simili di prezzo noto sul mercato. Le proposte saranno oggetto di una duplice valutazione, una a carattere amministrativo a cura di tecnici/ esperti dell’ Agenzia, l’altra, previo buon esito della prima, da parte di un valutatore qualificato e certificato.

Il costo della perizia redatta da valutatori incaricati da A.Ris.Mè , finalizzata alla valutazione dell’immobile, è posta a carico della stessa A.Ris. Mè.

Termini di acquisto e modalità di pagamento

Il pagamento avverrà in sede di rogito notarile, con assegno e/o bonifico bancario.

Modalità di invio delle offerte

Le offerte devono essere compilate secondo i modelli allegati all’avviso, in formato pdf, firmati digitalmente e inviati tramite PEC a arisme@pec.it.

Termini

Il termine per la presentazione delle offerte rimarrà aperto fino al reperimento degli alloggi necessari. Le offerte non sono vincolanti e nulla sarà dovuto dai proponenti in caso di rifiuto.

Supporto

A.Ris.Mè garantirà supporto tecnico-amministrativo ai proponenti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici di A.Ris.Mè.

Nella foto il presidente della partecipata La Cava e il consigliere del Cda Briguglio.