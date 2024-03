Come si calcola il contenuto di acqua dentro una nube?

Le nuvole che vediamo in cielo contengono acqua o piccolissimi cristalli di ghiaccio

Quando si guarda una nuvola in cielo spesso ci si chiede di cosa sia formata. Molto spesso si dice che le nuvole sono fatte di vapore acqueo. Ma non è assolutamente vero.

Il vapore acqueo è completamente trasparente e in questo momento ti sta circondando e non lo vedi. Tutte le nuvole che vediamo quotidianamente in cielo sono formate da minuscole goccioline d’acqua. Tali goccioline sono talmente piccole che fluttuano nell’aria.

Ad altitudini più fredde possiamo trovare nuvole formate da minuscoli cristalli di ghiaccio, tipo i cirri.Poi esistono le cosiddette nubi miste, composte da gocce d’acqua nella parte più bassa e ghiaccio nella parte superiore. Queste sono le nuvole a sviluppo verticale, come i cumuli e i cumulonembi, capaci di originare piogge, rovesci, temporali e grandinate.

Ma quanta acqua può contenere una nuvola?

Immaginiamo una nuvola perfettamente quadrata di un chilometro per ogni lato (larghezza, lunghezza e altezza). Ovvero, un chilometro cubico (1 km3). Sappiamo che in realtà non esiste, ma ci sono nuvole più o meno di queste dimensioni che ci faciliteranno il calcolo. Consideriamo inoltre che la densità delle gocce d’acqua all’interno è uniforme, un’altra cosa che non succede in realtà.

Il contenuto d’acqua liquida in una nube, tipo un cumulo, oscilla tra i 0,25 e i 0,30 g/m3. Prendiamo il valore più alto. Ciò vuol dire che in ogni metro cubico di nube abbiamo 0,30 grammi d’acqua. Poiché 1 litro d’acqua equivale a 1.000 grammi, otteniamo che in un metro cubico di nube ci sono solo 0,00003 litri. Ma abbiamo una nuvola di 1 km3. Moltiplicando i 0,00003 litri per 1.000.000.000 otteniamo che in una nube ci sono 300.000 litri d’acqua.

Quanta acqua contiene una nuvola temporalesca?

Se la nube è più densa, come un cumulonembo, il contenuto dell’acqua liquida aumenta fino a 3 g/m3. Inoltre, la nuvola ha un maggior sviluppo in verticale. Se avesse un’altezza di soli 6 km (già per un cumulonembo è una altezza modesta), mantenendo una lunghezza e una larghezza di 1 km, ovvero 6 km3, secondo i calcoli precedenti la nuvola conterrebbe 18.000.000 litri. Immaginiamo quanta acqua può contenere una nuvola temporalesca.

Per capire meglio quanta acqua contengono queste nuvole basta ragionare pensando all’acqua contenuta in una piscina olimpionica. Una comune piscina olimpionica contiene circa 2.500.000 litri d’acqua. Con un comunissimo, e non troppo sviluppato (in altezza) cumulonembo potremmo riempire la bellezza di ben 7 piscine olimpiche.