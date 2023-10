Commemorazione dei defunti, servizi di trasporto anziani a Roccalumera e Alì Terme - Tempostretto

Ecco orari e itinerari delle navette di collegamento con i cimiteri dei due centri jonici

Nei giorni 1 e 2 novembre il Comune di Roccalumera ha predisposto una navetta gratuita per il trasporto degli anziani da e per il cimitero comunale. Il servizio – precisa l’amministrazione del sindaco Pippo Lombardo – si attiverà solo su prenotazione al numero 333.6296468 e osserverà i seguenti orari: mattina (andata ore 8.30, ritorno 11.30); pomeriggio (andata ore 14.30, ritorno ore 17). Questo l’itinerario del bus navetta: Piazza Municipio, Salita Stazione FS, Torre Saracena, Piazza Mazzullo, Bar Frazzica, Main Palace Hotel, Lungomare C. Colombo (Scuole Medie), Via Umberto I (Torrente Allume), Via Umberto I (Torrente Sciglio), Allume, Sciglio, Cimitero Comunale.



Anche ad Alì Terme, con la collaborazione della società cooperativa “Asmida”, l’Amministrazione comunale del sindaco Tommaso Micalizzi ha organizzato un servizio di trasporto anziani per il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Il servizio sarà attivo nei giorni 1 e 2 novembre, con partenze alle 8.30, 9.30, 10.30, 14.30 e 15.30 e ritorno dal cimitero alle 9, 10, 12, 15 e 16.30. Punti di ritrovo saranno il cinema Vittoria, via S. Lucia (lato mare), piazza Nino Presita (lato mare), la parrocchia San Rocco e via Roma (ex biblioteca comunale).