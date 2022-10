Commercialista danneggiò cliente, condanna confermata - Tempostretto

Anche in appello condanna a 2 anni per la professionista e il collaboratore che si trattennero somme del cliente

MESSINA – Non fa sconti la Corte d’Appello (presidente Sicuro) alla professionista messinese denunciata da un cliente per aver trattenuto parte delle somme che l’imprenditore le aveva versato per pagare tasse e altri adempimenti.

I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna a 2 anni per la commercialista Giovanna Scattareggia e il collaboratore Guido Arceri, entrambi 62enni, processati per appropriazione indebita e condannati anche a pagare una provvisionale di 140 mila euro alla parte civile, assistita dall’avvocato Fabrizio Alessi.

Dietro la sentenza c’è la storia di un imprenditore del settore trasporti. In 2 anni, tra il 2015 e il 2017, secondo l’Accusa, la professionista e il collaboratore avrebbero trattenuto circa 160 mila euro dal conto della vittima. Anziché pagare tasse, bollettini, adempimenti vari, avrebbero trattenuto le somme. Le cartelle esattoriali hanno però cominciato ad arrivare puntualmente al cliente, che alle richieste di chiarimento si sentiva rispondere più o meno: “Ci pensiamo noi, ora sistemiamo tutto”.

Il difensore della professionista, l’avvocato Antonello Scordo, è deciso a proseguire nel giudizio.