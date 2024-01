Compie 80 anni Orazio Trimboli, pioniere dell’Ordine degli architetti a Messina

Gran parte della sua carriera professionale è stata svolta al servizio del Comune ma ha anche realizzato il nuovo altare della chiesa di S. Francesco

MESSINA -. Festeggia oggi 80 anni l’architetto Orazio Trimboli, dirigente comunale, apprezzato progettista e co-fondatore dell’Ordine degli architetti di Messina. Impegnato per decenni in diversi assessorati di Palazzo Zanca, ha anche seguito i lavori per la realizzazione del nuovo altare della chiesa di San Francesco all’Immacolata.

Dall’Ordine degli architetti all’impegno a Palazzo Zanca in vari assessorati

“Nei primi anni ’70 – ricorda Michele Palamara, responsabile del Dipartimento comunicazione dell’Ordine degli architetti di Messina – ha gettato le basi per la creazione dell’Ordine, intraprendendo insieme al collega Antonino Marino un viaggio a Catania al fine di sollecitare per lo scopo Raffaele Leone, fondatore e presidente dell’Ordine di Catania, nonché al tempo vicepresidente del Consiglio nazionale. Fu proprio quest’ultimo, in veste di commissario straordinario, a firmare il 24 agosto del 1973 il primo albo a cui aderirono 35 architetti, diventati 45 un mese dopo. Messina divenne così, dopo Palermo e Catania, il terzo Ordine degli architetti di Sicilia”. L’architetto Trimboli è ancora oggi talmente affezionato all’Ordine messinese da voler rimanere iscritto, come ama dire solitamente, “non per esercitare la professione, ma per far parte della famiglia”.

Gran parte della sua carriera professionale è stata svolta al servizio del Comune di Messina. “È entrato a Palazzo Zanca in punta di piedi, facendosi apprezzare per il carattere garbato e il senso di responsabilità”, racconta l’ex addetto stampa comunale Attilio Borda Bossana. “Negli anni ha guidato uffici importanti e difficili come i Lavori pubblici, il Risanamento, il Gran Camposanto, l’Arredo urbano, l’Autoparco e, più a lungo, l’Urbanistica, senza mai alzare i toni e mantenendo sempre l’obiettivo sulla risoluzione dei problemi, in sinergia con gli amministratori e lo staff impiegato negli uffici”.

“Non ho avuto il piacere di conoscere l’architetto Trimboli – aggiunge il sindaco Federico Basile – ma ci tengo a porgere i miei più sinceri auguri a un professionista che con il suo impegno ha fornito un prezioso contributo alla comunità, da dipendente e da cittadino evidentemente innamorato di Messina. Queste eminenti personalità non possono che fungere da esempio per i giovani che si accostano alla professione, che avranno modo di acquisire il giusto approccio e i principi cardine di un’attività fondamentale per lo sviluppo di una città”.

Il nuovo Crocifisso per la chiesa di San Francesco

Importante anche il suo apporto come libero professionista per la creazione di un’immagine più moderna ed efficiente della città. In particolar modo si segnala, all’inizio degli anni ’90, a seguito del concorso promosso dai Frati minori, la collocazione di un nuovo crocifisso per la chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata. Un incarico avuto insieme con il collega Aldo Casanova per la realizzazione del progetto vincitore e per la collocazione del manufatto che, di fatto, ha sostituito il vecchio altare maggiore.