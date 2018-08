11 anni fa la tragedia al Rifugio del Falco: giornata di ricordo e riflessione

Il ricordo è vivo e non si spegne. Nell’undicesimo anniversario del rogo del Rifugio del Falco che costò la vita a sei persone, anche quest’anno si è svolta la Giornata della Consapevolezza ambientale promossa dall'Osservatorio sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Lucia Natoli in collaborazione col Cesv, col C. E. A., coi Centri socio educativi comunali.

L’incontro, moderato da Silvana Paratore, ha ricordato la figura di Lucia Natoli, donna sensibile ed attenta ai temi dell'infanzia e dei minori, e ha ripercorso questi 11 anni, dalla tragedia alle vicende giudiziarie che si cono concluse con una sentenza che ha statuito l'assoluzione dei colpevoli disponendo come il rogo fosse dovuto ad una "variabilità causata dal vento e dalla temperatura del fuoco che cambiava continuamente direzione".

Dopo i saluti del Presidente dell'Osservatorio Saro Visicaro, che ha posto l'accento sullo scopo della giornata, mirata a rinnovare la memoria e a sollecitare le pubbliche amministrazioni ad intervenire sulla prevenzione e salvaguardia del territorio, ha preso la parola Giovanni D'Arrigo, Presidente Legambiente dei Peloritani.

Incisivo il monito di Matteo Allone, Presidente dell'Associazione il Centauro Onlus, che ha sostenuto come l'incontro di consapevolezza ambientale debba essere un richiamo ad una vera e propria autentica e costante azione di educazione e di prevenzione: «Il tema della prevenzione incendi, ha aggiunto, deve divenire un modo di essere e di fare. Trascurare l'ambiente significa morire. Essenziale è cominciare dalle proprie abitudini, da noi stessi».

Presente all'evento l'Assessore Massimo Minutoli che, con adeguata ed approfondita conoscenza del tema, ha manifestato il supporto e sostegno alle attività volte a promuovere una coscienza ambientale, una consapevolezza ed una sensibilità legate alla salvaguardia del territorio.

Emozione ha suscitare l'interpretazione a cura di Ambra Visicaro di una poesia dedicata a Lucia Natoli intitolata "Animando, ricordando, celebrando una data importante". Un ricordo di Lucia e di tutte le persone morte quel 22 agosto ed un messaggio contro i roghi nelle campagne e lotta agli incendi.

Presenti alla giornata della Consapevolezza ambientale anche la vicepresidente Maria Luisa Pino ed il Tesoriere dell'Osservatorio "Lucia Natoli" Umberto De Angelis con una rappresentanza dell'associazione Centro Farò, il Presidente di Telefono Amico Ennio Marino, l'operatore culturale Antonino Bevilacqua ed Annamaria Celi.

La manifestazione è proseguita con un momento conviviale presso l'area attrezzata di Zirio' allietata dalla Dance Messina School dello Stretto di Salvatore Filloramo ed Irene Tornese.