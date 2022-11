Il Comune di Savoca ricorda i caduti e dice "no" alla guerra - Tempostretto

Venerdì cerimonia in piazza D'Annunzio con amministratori e studenti

SAVOCA – Venerdì 4 novembre 2022, alle ore 15.45, in piazza Gabriele D’Annunzio, davanti al monumento “Luna Crescente”, l’amministrazione comunale di Savoca dirà “no” alla guerra con una commemorazione in onore dei caduti. In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Massimo Stracuzzi, sindaco del Comune di Savoca, deporrà una corona di alloro sulle note del “Silenzio” suonato dal maestro Carmelo Curcuruto. Saranno presenti i ragazzi della terza classe della scuola secondaria di Rina insieme agli insegnanti e alla dirigente scolastica Enza Interdonato, oltre al sacerdote della comunità di Savoca Agostino Giacalone e padre Francesco Broccio delle comunità di Rina, Contura e San Francesco di Paola.

“Ricordiamo la storia per poter dire no alla guerra”

Il 4 novembre viene ricordato perché indica la fine della Prima Guerra Mondiale in quanto, in quel giorno del 1918, venne firmato l’Armistizio di Villa Giusti che ha permesso di completare l’unificazione nazionale e tre anni dopo ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto” nell’Altare della Patria a Roma. “Il 4 novembre è festa nazionale – dichiara Massimo Stracuzzi – ed ogni anno si ricordano tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria, credendo ad un ideale che deve essere mantenuto vivo attraverso la continua celebrazione. Per tale ragione, tutta l’amministrazione sarà presente, per ricordare ma anche per opporsi ad ogni forma di guerra”. “La partecipazione degli studenti assume un valore significativo – prosegue il vice sindaco Carmela Miuccio – perché è soprattutto a scuola che si forma l’individuo, ricordando la storia per non dimenticare e poter dire no alla guerra”.