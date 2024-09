Con i nuovi pozzi un uso igienico-sanitario dell’acqua a Messina

In attesa del via libera dell'Asp

MESSINA – L’acqua della rete idrica messinese è potabile ma per prudenza si attenda il via libera dell’Asp e si utilizzi solo per motivi igienico-sanitari. Ieri sera l’annuncio del sindaco Federico Basile con l’immissione in rete di acqua da 4 pozzi. Il primo cittadino ha deciso di assumersi la responsabilità di agire in deroga per fronteggiare la crisi. I pozzi risultano operativi già da oggi, con un vantaggio di circa 30 litri al secondo: due di Briga, pozzo Busà e pozzo Cucinotta.

Tuttavia, in una prima fase, “a scopo precauzionale, in attesa del completamento della già avviata procedura per ottenere il rilascio del giudizio di idoneità da parte dell’Azienda sanitaria provinciale e della licenza di attingimento da parte dell’Ufficio del Genio civile di Messina, il sindaco raccomanda l’utilizzo ai soli fini igienico-sanitari delle acque della rete idrica comunale. Il tutto sino a che, con successivo e immediato provvedimento, si provvederà alla comunicazione alla cittadinanza della revoca dell’attuale raccomandazione”.

