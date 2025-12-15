Con la fine dell’esercizio provvisorio il congedo della curatrice Di Renzo: “Forza Messina”

L'avvocata ripercorre "un percorso intenso e complesso, con i migliori auguri a Justin Davis e Morris Pagniello"

MESSINA – “Un percorso intenso, complesso e portato a compimento con impegno e senso di responsabilità. Di seguito, le parole della dell’avvocata Di Renzo”. Così l’Acr Messina rende omaggio al congedo della curatrice Maria Di Renzo, pubblicando il suo saluto su Facebook.

Ecco che cosa scrive l’avvocata: “Si è chiuso formalmente l’esercizio provvisorio dell’A.C.R. Messina in liquidazione giudiziale, una vera e propria avventura professionale e personale iniziata tre mesi fa come un estremo tentativo di non far cadere di nuovo nell’oblio la storia del calcio in riva allo Stretto e di cui oggi si può raccontare il lieto fine. È stato un lavoro di squadra nel senso più vero e bello del termine, spesso non facile, lo ammetto, in quanto un po’ fuori gli ordinari schemi delle procedure concorsuali ma che con il costante supporto del Tribunale di Messina e dei consulenti della procedura Corrado Taormina e Domenico Amagliani è stato portato a compimento”.

“Adesso è giunto per me il momento dei saluti e dei ringraziamenti che, assicuro, non sono di circostanza, non vorrei dimenticare nessuno, pertanto non farò nomi ma ci tenevo a rivolgere un grazie in primis a tutti i straordinari ragazzi che stanno facendo miracoli in campo, a tutti i componenti dello staff tecnico e amministrativo, anche a chi oggi non ne fa più parte, all’amministrazione Comunale, agli sponsor e alla Società Cooperativa Calcio Messina che hanno permesso di dare avvio a questa avventura, alle Tifoserie tutte ed alla città di cui ho sentito l’affetto ed il supporto. Ringrazio e faccio i miei più sinceri auguri a Justin Davis e Morris Pagniello, unici che hanno creduto in questa importante realtà calcistica affinché possano portare l’A.C.R. Messina dove merita. In questi mesi sono diventata sempre più tifosa, pertanto non mi resta che congedarmi dicendo Forza Messina!”.