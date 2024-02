La segnalazione di una professoressa

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, sono una professoressa. Per l’ennesima volta, quando accompagno la mia classe al cinema, registro che camminare diventa una corsa a ostacoli tra auto posteggiate in modo incivile. Macchine che bloccano i marciapiedi di Messina e autisti indisciplinati. Non si riesce a sradicare le cattive abitudini. Che insegnamento trasmettiamo alle nuove generazioni?”.

