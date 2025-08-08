 Concerto dei The Kolors, previsti 15 posti per persone con disabilità motoria in carrozzina

Redazione

Concerto dei The Kolors, previsti 15 posti per persone con disabilità motoria in carrozzina

venerdì 08 Agosto 2025 - 17:00

Bisognerà prenotarsi entro il 20 agosto: ecco come fare

MESSINA – Per il concerto dei The Kolors in programma giovedì 22 agosto 2025 all’Arena di Capo Peloro sarà prevista un’area dedicata alle persone con disabilità motoria in carrozzina e ai rispettivi accompagnatori. Sono 15 le unità consentite in modo da assicurare, spiega il Comune di Messina, “sicurezza, visibilità e comfort”.

Come accedere all’area riservata

Per accedere, è necessario prenotare entro e non oltre il 20 agosto 2025, inviando una e-mail all’indirizzo: segreteriaeventi@comune.messina.it indicando: dati anagrafici completi del partecipante e dell’accompagnatore; eventuale numero di contrassegno auto per la sosta; copia del titolo di invalidità rilasciato dall’INPS; contatto telefonico.

Le richieste saranno accolte in ordine cronologico di arrivo delle e-mail, fino a esaurimento posti. Ritiro pass: gli interessati, le cui domande saranno accolte, potranno ritirare il pass entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 21 agosto 2025, presso l’Ufficio Gabinetto del Sindaco (1° piano – Palazzo Zanca).

