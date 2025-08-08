Concerto dei The Kolors, previsti 15 posti per persone con disabilità motoria in carrozzina

Bisognerà prenotarsi entro il 20 agosto: ecco come fare

MESSINA – Per il concerto dei The Kolors in programma giovedì 22 agosto 2025 all’Arena di Capo Peloro sarà prevista un’area dedicata alle persone con disabilità motoria in carrozzina e ai rispettivi accompagnatori. Sono 15 le unità consentite in modo da assicurare, spiega il Comune di Messina, “sicurezza, visibilità e comfort”.

Come accedere all’area riservata

Per accedere, è necessario prenotare entro e non oltre il 20 agosto 2025, inviando una e-mail all’indirizzo: segreteriaeventi@comune.messina.it indicando: dati anagrafici completi del partecipante e dell’accompagnatore; eventuale numero di contrassegno auto per la sosta; copia del titolo di invalidità rilasciato dall’INPS; contatto telefonico.

Le richieste saranno accolte in ordine cronologico di arrivo delle e-mail, fino a esaurimento posti. Ritiro pass: gli interessati, le cui domande saranno accolte, potranno ritirare il pass entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 21 agosto 2025, presso l’Ufficio Gabinetto del Sindaco (1° piano – Palazzo Zanca).