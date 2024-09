Conclusi i lavori a S. Margherita, l’acqua tornerà gradualmente da domani mattina

L'erogazione idrica riprenderà dalla zona sud e dal centro

MESSINA – Appena conclusi i lavori di riparazione della condotta di Fiumefreddo in località Santa Margherita e in tutti i punti in cui tecnici e maestranze hanno effettuato interventi di efficientamento della adduttrice ma anche delle reti idriche e degli impianti cittadini.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente domattina, a partire dalla zona sud e dal centro città. Resta attiva l’assistenza e l’attività di approvvigionamento idrico sostitutivo, con autobotti e mezzi di protezione civile, garantito dalla struttura di coordinamento del Comune di Messina, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che è raggiungibile al numero unico 090-22866. Accessibili H24 anche le n°4 postazioni fisse di approvvigionamento idrico che AMAM e Comune di Messina hanno predisposto a supporto dei cittadini.

PUNTO 1: Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele, Piazza Castronovo

PUNTO 2: Sede AMAM spa, Viale Giostra-Ritiro

PUNTO 3: Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte

PUNTO 4: Via Principe Umberto, pressi Serbatoio – Torre Vittoria