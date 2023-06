Concorso per dirigente amministrativo al Policlinico, la Uil si rivolge alla Procura - Tempostretto

Il sindacato chiede chiarezza sullo scorrimento e l'uso della graduatoria

MESSINA – Per un concorso per dirigente amministrativo al Policlinico, la segreteria provinciale della Uil-Fpl Messina invia le carte in Procura. Il sindacato chiede chiarezza sullo scorrimento e l’uso della graduatoria. In particolare, uno dei candidati risultati idonei è stato assunto dal Papardo attraverso una procedura su cui il sindacato messinese chiede una verifica. La nota, a firma di Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl Messina, è stata indirizzata ai vertici di Policlinico e Papardo, all’assessorato regionale alla Salute, all’Anac e alla Procura della Repubblica di Messina.

“Da verificare la corretta progressione numerica nella graduatoria”

Per il sindacato, “non vi è stata una corretta progressione numerica nell’utilizzo della graduatoria che, dal nostro punto di vista, sembrerebbe non apparire in armonia con quanto previsto e disposto dalla vigente normativa. Tutto ciò a nostro avviso merita la massima chiarezza e pertanto, nell’interesse dei soggetti interessati collocati in graduatoria, si chiedono urgenti chiarimenti. Così come si chiede di conoscere se, all’interno del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, tale assunzione sia prevista compatibilmente con la disponibilità finanziaria alle assunzioni di personale”.