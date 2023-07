Concorsopoli a Unipa, processo anche per docente messinese Navarra - Tempostretto

Processo a dicembre per il professore coinvolto nell'inchiesta palermitana. Scagionato un candidato

Sarà il processo a stabilire la fondatezza delle accuse contro il professore Giuseppe Navarra, docente universitario e direttore di chirurgia generale del Policlinico di Messina, coinvolto ne l’inchiesta sui presunti concorsi truccati all’Università del capoluogo siciliano. Il docente, difeso dall’avvocato Nino Favazzo, era stato sospeso e indagato, in concorso, per turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio.

L’udienza preliminare e gli altri nomi

Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminari di Palermo Giuseppe Castiglia che lo ha rinviato a giudizio, insieme ad altri 10 indagati (leggi qui TUTTI I NOMI)

Condannati invece in abbreviato i poliziotti della Dia Gaspare Cusumano e Salvatore Bosco: un anno, pena sospesa. Mentre è stato scagionato Giuseppe Salamone, uno dei candidati che secondo l’Accusa era stato favorito.

Il processo comincerà il prossimo 4 dicembre. Il docente messinese aveva chiesto la messa alla prova, previa riqualificazione dell’accusa di turbativa in abuso d’ufficio. Richiesta non accolta in questi termini, così Navarra ha preferito proseguire col giudizio ordinario e ora si difenderà davanti ai giudici di primo grado.

Il concorso

Il concorso risale al 2018 e secondo i magistrati sarebbe andato ad un candidato con un punteggio inferiore rispetto a quello meritevole e Navarra avrebbe contribuito a pilotare il risultato, avendo tra l’altro partecipato ad un incontro “segreto” con Gullotta, per accordarsi – questa la tesi dell’accusa – avvenuto a Palermo a gennaio 2020. Ad indagare sono stati i Nas dei Carabinieri.