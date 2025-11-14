 Condannato per atti persecutori, viola il divieto e torna dalla vittima: arrestato un 54enne

Redazione

venerdì 14 Novembre 2025 - 16:59

L'uomo aveva minacciato e vessato un'anziana donna, a cui non avrebbe potuto avvicinarsi. Preso grazie all'allarme antistalking

PATTI – Un 54enne di origini srilankesi è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti di polizia di Patti per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti. l’uomo in passato è stato protagonista di una serie di atti persecutori ai danni di un’anziana vittima, tra molestie, insulti, vessazioni e minacce, anche di morte.

I fatti risalgono al 2021, quando il 54enne è stato indagato dalla procura per il reato di atti persecutori ed era stato sottoposto a misure cautelari, tra cui anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa aggravato dal monitoraggio con il braccialetto elettronico “antistalking”. Inoltre ha ricevuto anche il divieto di dimora nel comune di Patti.

Ciò nonostante l’uomo è tornato nello stabile in cui vive la donna, per entrare nel suo vecchio appartamento, facendo scattare l’allarme antistalking. Immediato l’intervento della polizia giudiziaria che ha verificato la violazione del divieto e rintracciato l’uomo, arrestandolo in flagranza di reato. Ora il 54 è agli arresti domiciliari.

