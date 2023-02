Condofuri. Primarie Pd, scrutatore colpito da malore, muore durante lo spoglio - Tempostretto

Anche la neo eletta segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia dell’attivista politico

CONDOFURI – Ieri sera, poco dopo la chiusura dei seggi per le primarie del Pd, nel seggio di Condofuri, è stato stroncato da un malore uno degli scrutatori, Daniele Nucera, ingegnere. Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha espresso sentimenti di profondo cordoglio per la sua scomparsa di “Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia – è scritto in una nota dei vertici cittadini e provinciali del Pd – purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l’intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito Democratico reggino e calabrese”. Anche la neo eletta segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia dell’attivista politico deceduto nel corso della sua prima dichiarazione da vincitrice delle Primarie.