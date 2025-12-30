Naso. Al via i lavori dell’Anas per riaprire al transito la Ss116

L’importante arteria stradale che collega la costa tirrenica ai monti Nebrodi è attualmente chiusa al transito a causa di un grave movimento franoso

NASO – Fine anno ricco di buone notizie per la viabilità nel territorio di Naso, l’Anas ha ufficialmente consegnato i “Lavori di ripristino del corpo stradale interessato da dissesto idrogeologico lungo la S.S. 116 al km 61+900”.

L’importante arteria stradale che collega la costa tirrenica ai monti Nebrodi (Capo d’Orlando – Randazzo) è attualmente chiusa al transito a causa di un grave movimento franoso. L’intervento, per un investimento complessivo di circa 2,2 milioni di euro, consentirà di eseguire il consolidamento del corpo stradale in frana e il conseguente ripristino del tratto attualmente interrotto.

“Verranno realizzate opere strutturali, geotecniche e di regimentazione idraulica – ha affermato il sindaco Gaetano Nanì – consentendo un significativo innalzamento dei livelli di sicurezza, comfort e della vita utile dell’intera tratta stradale”. La durata prevista dei lavori è di 325 giorni con scadenza a novembre 2026.

La viabilità mare-monti, nonostante il blocco dal mese di aprile 2025 della principale strada di collegamento, è stata comunque garantita dal tempestivo intervento dell’amministrazione Nanì che, grazie a un’azione concreta e a diversi finanziamenti, ha contenuto i disagi e migliorato sensibilmente alcuni percorsi alternativi.

“Abbiamo già realizzato i lavori lungo la strada che collega la frazione Cresta – Piano San Cono con la zona di Scafa – Porto di Capo d’Orlando, indispensabili per garantire il transito in sicurezza dei mezzi pesanti. Dopo oltre 50 anni – ha continuato Nanì -, siamo intervenuti con l’ammodernamento della strada provinciale Malò – Piscittina (S.P. 149), attraverso l’allargamento della carreggiata e la messa in sicurezza di numerosi tratti critici. In questi giorni è in corso, da parte della ditta incaricata, la posa del tappetino d’asfalto”.

A completare il quadro, partiranno con i primi giorni del nuovo anno, i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli – Bagnara, grazie al finanziamento di 149.000 euro concesso dalla Regione Siciliana.

“Tutto questo – la conclusione del primo cittadino – è il frutto di un lavoro meticoloso, di una solida organizzazione amministrativa e di una visione politica orientata esclusivamente al benessere dei cittadini e alla sicurezza del territorio”.