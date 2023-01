Confcommercio contro il caro voli: sì all'idea di una compagnia aerea siciliana - Tempostretto

E si punta all'azionariato popolare. Il presidente Picciotto: "Serve sinergia tra pubblico, privato, istituzioni e cittadini". Obiettivo ridurre i disagi e incentivare il turismo

Il tema del caro voli tiene banco anche al termine delle festività natalizie e Confcommercio Messina si oppone all’idea di biglietti aerei che non permettono di tornare a casa o al lavoro in maniera agevole. Il presidente Carmelo Picciotto si schiera al fianco di Francesco La Fauci, consulente del Codacons, che ha lanciato l’idea di un compagnia siciliana così da rendere la Regione autonoma nel settore del trasporto aereo.

E contestualmente, per Confcommercio, si incentiverebbe il turismo. Picciotto dichiara: “L’idea è quella di creare una sinergia tra pubblico e privato, istituzioni, forze sociali e cittadini, perché si possa procedere alla creazione di una aerolinea che possa provvedere ai bisogni dei siciliani e incentivare il turismo a costi non proibitivi”.

L’azionariato popolare

E l’iniziativa ha ricevuto adesioni in ogni settore, tanto da pensare a un azionariato popolare mediante la sottoscrizione e l’acquisto eventuale di quote da parte dei cittadini: “Riteniamo che data l’importanza del progetto i cittadini e le forze sociali debbano avere un ruolo strategico fondamentale. Solo attraverso una comunione di intenti tra investitori pubblici e privati, infatti, si potrà raggiungere l’obiettivo. A tal fine abbiamo aperto una casella di posta ad hoc per raccogliere le adesioni di quanti, in fase operativa, vorranno dare il proprio contributo anche con piccole sottoscrizioni per sostenere la nuova compagnia aerea e diventarne azionisti. Riteniamo fondamentale la partecipazione di tutti, e per questo lancio un appello a privati, imprese e forze sociali perché aderiscano in massa. Confcommercio c’è”.

