“Conoscere il litorale”: Pro Loco Ionio Messina Sud e Orto Botanico Pietro Castelli insieme per la tutela delle spiagge

Appuntamento sabato 12 settembre alla spiaggia di Santa Margherita

MESSINA — Torna l’appuntamento con la natura, la conoscenza e la tutela dell’ecosistema del nostro litorale: la Pro Loco Ionio Messina Sud è lieta di presentare la nuova edizione di “Conoscere il litorale”, sulla spiaggia di Santa Margherita. L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle ore 9, con punto di ritrovo al Chiosco Bar Ray’s di Santa Margherita, partner dell’iniziativa.

L’evento rappresenta una preziosa occasione per scoprire le bellezze nascoste delle nostre coste e apprendere le buone pratiche per proteggerle e valorizzarle. Insieme ai partecipanti ci sarà il Prof. Alessandro Crisafulli dell’Orto Botanico Pietro Castelli dell’Università di Messina. Con il suo contributo scientifico, la passeggiata sulla spiaggia di Santa Margherita offrirà l’opportunità di osservare da vicino la delicata flora psammofila: dal greco psammos (sabbia) e filos (amico), piante che si adattano all’ambiente sabbioso. Queste piante sono il cuore pulsante dell’ecosistema dunale, tutelato dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, agendo inoltre come uno scudo naturale contro i processi di erosione costiera. Conoscerle da vicino ci permette infine di adottare comportamenti corretti, evitando le pratiche che minacciano la sopravvivenza.

Storicamente l’associazione è intervenuta contro gli usi impropri della spiaggia, come i dannosi e indiscriminati spianamenti della spiaggia con i trattori, all’inizio di ogni stagione estiva. Questa iniziativa affonda le radici in un percorso di studio e valorizzazione di questo ecosistema nato dalla prima passeggiata organizzata nel 2021, insieme alla prof.ssa Rosa Picone e al prof Alessando Crisafulli dell’Orto Botanico Pietro Castelli. Un lavoro che l’hanno scorso ha portato all’installazione, da parte della Messina Servizi Bene Comune, di appositi pannelli informativi sull’arenile di S.Margherita, nell’ambito delle attività di educazione ambientale previste per le spiagge con il bollino “Bandiera Blu”. Nonostante il rammarico per il mancato ripristino di tali strutture da parte dell’amministrazione comunale e di Messina Servizi Bene Comune, la Pro Loco continua nella sua opera di sensibilizzazione e valorizzazione del litorale.