Consegnati i lavori del polo sportivo di Roccalumera: previsti anche 2 campi da padel - Tempostretto

Gli interventi sono stati finanziati dal Governo nazionale con 1 milione di euro

ROCCALUMERA. Il polo sportivo di Roccalumera verso la rinascita. Sono stati infatti consegnati, all’impresa Fratelli Anastasi Srl, i lavori di “Riqualificazione e potenziamento dei servizi del polo sportivo polivalente sito in via Collegio”. Si tratta di interventi molto attesi, visto che gli impianti versano in condizioni di degrado da anni. Tra i presenti alla consegna, il direttore dei lavori ing. Alberto Filosa e il sindaco Giuseppe Lombardo. “Abbiamo chiesto anche la presenza dell’ex sindaco Gaetano Argiroffi e dell’arch. Della Scala – ha spiegato il primo cittadino – perché ritengo giusto riconoscergli l’impegno profuso per ottenere questo finanziamento per ridare nuovamente dignità al primo polifunzionale sportivo realizzato nella riviera jonica grazie all’assessore allo sport del tempo Mario Caminiti”.

Cosa sarà realizzato

Molto probabilmente gli interventi inizieranno dopo le feste. “Nel progetto di riqualificazione – ha aggiunto il sindaco Lombardo – è prevista la riqualificazione dei due corpi di fabbrica destinati a spogliatoio, del campetto di calcetto, del campo di calcetto in erbetta sintetica, dismissione del campo da tennis in resina e realizzazione di due campi da padel, la ricollocazione della tenda e la riqualificazione del campo di basket/pallavolo, il rifacimento della pavimentazione degli spazi esterni del polifunzionale e la sistemazione delle aree a verde”. Insomma, una volta completati, i lavori restituiranno un complesso sportivo tra i più funzionali e moderni di tutto il comprensorio jonico. L’intervento è stato finanziato dal Governo nazionale con un milione di euro concessi a valere sul Pnrr. Ad eseguirlo sarà l’impresa “Fratelli Anastasi Srl” di Villafranca Tirrena, che si è aggiudicata la gara avviata a giugno superando le altre due concorrenti invitate alla procedura negoziata. La società tirrenica ha presentato l’offerta migliore ottenendo 10,250 punti, con un ribasso del 10,250% sull’importo a base d’asta di 806.013 euro, per un importo di 723.396 euro, oltre oneri di sicurezza per 54.847 euro, per un importo contrattuale totale di 856. 068 euro.