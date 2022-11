"Consigliere supplente", alla fine il Consiglio regionale calabrese rinvia - Tempostretto

Svolte anche le informative di Occhiuto sulle infrastrutture e quella di Gallo sui Consorzi di bonifica, mentre gli operai di Trebisacce fuori protestavano

REGGIO CALABRIA – Ieri davanti a Palazzo Campanella si sono assiepati i lavoratori del Consorzio di bonifica di Trebisacce. Se n’è parlato molto nei giorni scorsi, perché sono arrivati ormai a ben 6 mesi di stipendi non pagati (nel Reggino, se è per questo, a fine 2021 s’era giunti a 17 mensilità non corrisposte…).

Qualcosa nei Consorzi di bonifica integrale non va, è chiaro. Ma a chi parla loro di riforme, gli operatori – comprensibilmente – rispondono che a loro interessa essere pagati. L’interlocuzione fuori dal Consiglio regionale con l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e il presidente della Sesta Commissione consiliare “Agricoltura” Katya Gentile porterà frutto: in Aula, durante la sua informativa all’Assemblea appunto sugli organismi consortili, farà sapere Gallo che sono già pronti da corrispondere 2 mesi di stipendio. E che con grande probabilità il Consorzio di Trebisacce sarà commissariato (peraltro, stando al pentastellato Davide Tavernise, l’incontrollabile debito del Consorzio dell’Alto Jonio cosentino sforerebbe la cifra ‘stellare’ di 50 milioni di euro).

Oltre a una serie d’adempimenti di bilancio per gli Enti subregionali, erano molto attesi l’informativa del Governatore calabrese Roberto Occhiuto sulle infrastrutture e la Statale “106” Reggio-Taranto in particolare. (E su questo tema, Occhiuto ha fatto sapere d’esser pronto anche a proteste eclatanti, ove il Governo centrale non stanziasse gli ulteriori 3 miliardi 100 mila euro necessari al completamento del tracciato. D’altro canto il Consiglio dei ministri, in una riunione-fiume terminata dopo la mezzanotte, sul versante-Ponte ha autorizzato la riattivazione della società Ponte sullo Stretto, attualmente in liquidazione).

“Jole per sempre”

“Via libera” anche alla legge regionale per onorare la memoria di Jole Santelli, con un impegno di spesa da 300mila euro in 3 anni.

Tra le altre notizie del giorno, il congedo di Nicola Irto: quella di ieri è stata l’ultima seduta di Consiglio regionale per il neosenatore – e segretario regionale – del Partito democratico.

Niente “supplente” (per ora, almeno)

E poi il varo del “consigliere supplente”.

In questo caso, s’è consumato quasi tutto ancor prima che i lavori d’Aula avessero inizio: in una lunga riunione del centrodestra, il Governatore calabrese ha “strigliato” i suoi per aver voluto pigiare il piede sull’acceleratore su una riforma percepita – giusto o sbagliato che sia – come il tentativo di far risorgere la “Casta”. A testimoniarlo, la presenza delle telecamere di emittenti nazionali…

Così, il centrodestra – dando implicitamente ragione alle forze di minoranza –, dopo aver tentato d’accelerare in modo spasmodico, senza neppure far passare il provvedimento per le Commissioni competenti ma presentandolo invece direttamente in Aula, alla fine ha rinviato a tempo indeterminato.

La misura, in concreto, entrerà a far parte di una proposta di legge statutaria che comprenderà pure la riforma degli organi di controllo interno dell’Ente e sarà regolarmente incardinata in Commissione: ce n’è abbastanza per ritenere che, a questo punto, il rimpasto di Giunta precederà senz’altro le nuove norme.

Articoli correlati